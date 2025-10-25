Más de 150.000 leoneses ya han utilizado el autobús gratuito El transporte metropolitano aglutina cuatro de cada cinco viajes

Leonoticias León Sábado, 25 de octubre 2025

El nuevo modelo del transporte de viajeros Buscyl ha superado desde su implantación el millón de viajes realizados. Entre los menores de 15 años, que en julio ya disfrutaron de la gratuidad del transporte, se han contabilizado 103.142 viajes en las líneas de autobús, con septiembre como el mes de mayor número de viajes, con 50.709. Mientras que para el resto de la población, la cifra alcanza los 995.295 viajes entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Por provincias la distribución es la siguiente: Ávila (3.538), Burgos (13.168), León (153.366), Palencia (22.372), Salamanca (449.855), Segovia (60.766), Soria (2.139), Valladolid (385.788) y Zamora (7.445).

El transporte metropolitano aglutina cuatro de cada cinco viajes, concretamente 839.331 en las 83 rutas de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Además, ante la demanda en el servicio se han puesto más de un centenar de refuerzos, principalmente en los metropolitanos de Salamanca y Valladolid y en tráficos interurbanos como Zamora-Salamanca o Palencia-Valladolid.

La tarjeta Buscyl digital ya está a disposición de 450.000 usuarios, tras haberse dado respuesta a nueve de cada diez solicitudes recibidas. Según se destaca desde la Junta, la forma más rápida y sencilla de solicitarla es por internet, a través de la web www.buscyl.es, rellenando un breve formulario con los datos personales para que la Junta compruebe el empadronamiento mediante un sistema de interoperabilidad establecido con el INE. De esta manera, el usuario recibirá la tarjeta con mayor agilidad que en la tramitación presencial.

También es posible realizar la gestión en formato físico de manera presencial, aunque se recomienda la vía online para agilizar los plazos y facilitar el acceso al servicio.

Puede solicitarla cualquier persona empadronada en Castilla y León. La tarjeta es personal e intransferible y está vinculada al DNI. Para menores sin documento de identidad bastará con el libro de familia.

La Tarjeta Buscyl puede recibirse en formato físico o digital para llevar directamente en el teléfono móvil. Su funcionamiento es sencillo: basta con mostrarla al conductor al acceder al autobús, del mismo modo que se hacía anteriormente con los bonos de transporte, que por el momento siguen conviviendo con la Tarjeta Buscyl.