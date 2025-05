El avance de las obras arrincona locales y coloca un muro de hormigón en la plaza Mayor de León

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 21 de mayo 2025, 08:14 Comenta Compartir

Las obras de la plaza Mayor de León dan un paso más tras la apertura de la segunda mitad del adoquinado completado, el más cercano a la entrada peatonal del aparcamiento y que da acceso a las calles Bermudo III, Mariano Domínguez Berrueta y Plegarias. Justo es entre esta última y la calle Matasiete, en el lateral más próximo a la antigua casa consistorial, donde se concentran desde esta semana las labores de reforma.

Unos trabajos que no pillan por sorpresa a los vecinos y comerciantes de la zona pero, no por ello, dejan de provocar no poco quebraderos de cabeza a algunos. Entre los más afectados, si no el que más, está el restaurante Castrillo, con el vallado metálico a pocos metros de su puerta y las excavadoras y otras máquinas trabajando frente a su ventana.

Vistas desde la planta superior del restaurante Castrillo. A.P.C.

Juan Carlos San José, del restaurante Castrillo, no ha recibido comunicación oficial de plazos pero «por lo que nos han comentado, para San Juan debería estar». Un mes que espera pase rápido porque según explica «nos afecta bastante porque nos dejan arrinconados, no podemos montar terraza y ahora que viene el buen tiempo nos venía muy bien». Juan Carlos comenta con cierto optimismo que «a lo mejor en un mes puede estar porque la primera fase fue algo más lenta», y que «los paneles los han montado rápido y las máquinas han empezado a trabajar ya así que a ver si pueden abrir pronto».

Ampliar El restaurante Castrillo, rodeado por el vallado de las obras en la plaza Mayor. A.P.C.

Tampoco conoce el motivo por el que, en esta tercera fase, se han montado muros de hormigón portátiles para separar las obras del resto de la plaza. Lo que sí tienen claro es que no les está permitido, por espacio ni por salubridad, montar las mesas en el exterior al igual que «durante la primera fase tampoco nos dejaron montar mucho la terraza por tema de salud».

Al otro lado del muro

Al otro lado de las obras, en apenas unos metros, en el Mamá Tere no han recibido ninguna comunicación oficial ni recomendación por parte de los responsables de la obra ni del consistorio sobre la colocación de la terraza ni el cometido de los muros de hormigón que les separan de la obra y los camareros aseguran a Leonoticias que «han desplazado algo las mesas».

Al igual que los locales cercanos, esta redacción desconoce, tras consultar sin obtener respuesta del Ayuntamiento, el motivo de la principal novedad de esta nueva fase, ese muro provisional de hormigón que separa la zona que actualmente está en obras del resto de la plaza.

El muro de hormigón que divide la plaza de Mayor de León desde esta semana. A.P.C.

Sin conciertos, procesiones ni mercado

Tanto la terraza de este local como la de otros dos más alejados de las obras, y asentadas sobre el adoquinado definitivo que se abrió tras finalizar la primera fase, se montan a diario sobre una plaza Mayor que también espera recuperar parte de su actividad aunque ya no se cuenta con este espacio para los conciertos de las próximas fiestas.

Si siguen pendientes de su apertura definitiva los comerciantes del mercado que ya llevan unos cuantos meses en el exilio obligado en el aparcamiento de San Pedro y que les mantiene divididos (pero unidos) a la hora de volver a su enclave tradicional.

Estado actual de la plaza Mayor de León tras la apertura de otra zona adoquinada. A.P.C.

Una plaza Mayor que se ha perdido la última Semana Santa y que ha ocasionado bastantes inconvenientes a vecinos, comerciantes, hosteleros y también turistas que no pueden llevarse una fotografía sin vallas o maquinaria.

La finalización definitiva de esta reforma aún no tiene plazos definitivos por parte del Ayuntamiento y dependerá del ritmo de estos últimos rincones en los que ya está trabajando y de una meteorología que ya parece más benévola que la de los últimos meses.