Reino de León, un barrio a dos colores, con esqueletos y a la sombra del Olímpico

La cita en esta ocasión es en el único centro de ocio del que dispone el barrio. Todos pasan por aquí y usan el recinto como lugar donde resolver los problemas. El Reino de León se mantiene a la sombra del Olímpico de León. El barrio nacido a orillas de la carretera de Carbajal, casi al límite municipal con Sariegos, mantiene desde hace 15 años una imagen de modernidad y estancamiento que es visible con un corto paseo por sus calles.

«Este es el sitio de reunión del barrio», explican Beatriz García y Julio Rodrigo, dos vecinos de la recientemente creada asociación que canaliza las necesidades del resto. Entre Eras de Renueva y el Olímpico, la gente «hace vida» en esta instalación de la que pueden disfrutar incluso sin ser socios.

Por la carretera que nos lleva hacia el barrio Reino de León podemos observar la construcción de una gran residencia de ancianos que dará nueva fuerza a estas urbanizaciones, pero también se puede ver cómo muchas de esas edificaciones permanecen con su esqueleto. «Muchos se quedaron sin terminar y pertenecen a algún banco malo». Incluso tuvieron problemas de okupación que obligaron a movilizarse para mejorar la seguridad que llegaron a contratar con dinero de sus propios bolsillos.

Antes de 2010, donde ahora se levantan sus viviendas, solo había descampado y un antiguo campo de golf rústico que no funcionaba. También había caballos que pastaban en medio de la nada. Fue con la concesión del Olímpico cuando todo resurgió. «Es una zona cómoda, la verdad. Vienen niños y pueden jugar aquí; nosotros venimos a tomar algo. Tenemos parques, gimnasio y estás cerca de León».

En el barrio se diferencia dos clases de vecinos a la vez: los rojos y los blancos. Se refieren al color de los edificios. Los rojos son las torres de pisos que en su mayoría pertenecen a la Sareb; y los blancos los chalés de los que dejaron el esqueleto y terminaron de construir hace dos años, momento en el que Julio y Beatriz entraron a vivir.

En cuanto a servicios, les toca coger el coche para hacer la compra, llevar a los niños al colegio o acercarse al médico. Hay un Lidl en Eras o un Lupa en Sariegos -también una pequeña tienda en Carbajal-; los centros escolares más cercanos están en Eras y Pinilla; y el centro de salud es el Antonio Gutiérrez de Eras. Mejor acudir en vehículo propio que esperar al autobús porque la única línea tiene una frecuencia de paso de «hora y media» y muchas veces «ni pasa», denuncian.

Otras quejas tienen que ver con los caminos que muchos utilizan para dar paseos o usar la bici, aunque la maleza se va colando poco a poco a su paso porque «han segado, pero han dejado tirado todo lo verde; y en una parcela un árbol ha levantado la acera por completo»; de hecho, lo que llaman popularmente el «camino del colesterol», por la cantidad de gente que camina por ahí, tiene suciedad y topillo. A ello suman una parcela en Vicente Vals que está sin cuidar y se ha convertido en «un nido de ratas y suciedad» propiedad del Ayuntamiento de León.

El paseo por el barrio

Con ellos damos un pequeño paseo por las calles del barrio Reino de León, donde no nos cruzamos con ningún vecino ni, por supuesto, negocios. Lo que sí sentimos es la tranquilidad de una zona que crece a la sombra del Olímpico y que tiene a mano los servicios de la ciudad sin el bullicio de vivir en ella.