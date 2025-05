Un nuevo peldaño para el Olímpico: «León se lo merece, nos pone en el mapa del fútbol femenino»

Dani González León Jueves, 22 de mayo 2025, 08:17 Comenta Compartir

Al mirar hacia el camino recorrido, las sonrisas se escapan en las caras de las integrantes del Olímpico de León. Se vienen a la mente muchas horas de entrenamiento, con frío y lluvia, largos viajes y días malos en los que sacaron fuerzas de flaqueza para seguir adelante. Y un tramo final de temporada regular complicado, en el que se cayeron de los puestos de ascenso directo para recalar en un playoff que, finalmente, les dio una alegría.

El Olímpico de León está de fiesta después de que el domingo consiguieran el ascenso a Segunda RFEF: «Era el objetivo desde el primer momento, tanto para el primer equipo como para el filial», explica la directora deportiva, Yoli Chamorro.

«Había rivales fuertes, como el Dépor o el Celta, pero ha sido una temporada increíble», expresa su entrenador, Víctor Santos 'Vitolo'. «Solo valía ascender, lo teníamos todas muy claro y hemos sido bastante regulares», añade una de las capitanas, Nere Redondo.

Así que haber alcanzado la meta ha sido «una alegría» para toda la entidad, según Chamorro, que sintió una mezcla de «emoción y liberación» cuando se acabó el partido en Sevilla con ese ascenso a Segunda RFEF. «Habíamos trabajado muy fuerte y con ilusión para llegar hasta ahí», apunta Vitolo, que mira para una de sus jugadoras, Claudia Blanco: «Estábamos mentalizadas para lograrlo. Nere y yo llevamos mucho tiempo aquí y recuerdas todo lo que has vivido. Yo, por ejemplo, me acordaba de cuando me lesioné en 2019 y con la lectura de que, al final, siempre llega algo bueno si luchas por ello».

Reponerse y culminar la temporada

Y eso es lo que han demostrado: lucha. Porque la temporada fue regular, casi perfecta, pero con ciertas turbulencias en el tramo final. Con el 'matchball' por el ascenso en Vigo que no pudieron aprovechar y la caída a puestos de playoff, como cuartas clasificadas, el rumbo se podía torcer. Pero no fue así.

«Hemos luchado contra dos estructuras brutales como Deportivo y Celta y eso te dice lo complicado de este grupo», expone Redondo. El tener que pasar por el playoff «nos afectó», reconoce Claudia Blanco, pero «supimos reponernos y lograr el ascenso».

«No podemos negar que fue una decepción tener que jugar el playoff, pero nos recuperamos rápido», afirma Vitolo y Chamorro lo ratifica: «Lo tenías muy cerca y llevabas toda la temporada en esos puestos y no lograrlo… es un palo. Pero sólo hay que ver cómo se repuso el equipo en el primer partido de playoff».

Otro ejemplo de gestión fue el partido de vuelta de la eliminatoria. Con un 3-0 logrado en León, se podía caer en la relajación. Pero eso no iba a ser así: «Quedaba la mitad de la eliminatoria y ellas recuperaban jugadoras que habían estado en el Europeo sub-17, así que no podíamos bajar el nivel». Blanco insiste en esa idea y que el objetivo era «ampliar, si podíamos, la ventaja». «Supimos mantener la concentración», apunta.

Poner a León en el mapa del fútbol femenino leonés

Ahora la pregunta es, ¿qué supone esto para el Olímpico y para el fútbol femenino de León? «Es necesario ponernos en el mapa, porque en León hay mucho talento y teníamos que dar un paso adelante. No queremos que haya fuga de talento», expone Yolanda Chamorro, que afirma que en las comunidades colindantes llevan «muchos años apostando por ello» y este ascenso facilitará que «las jugadoras de León puedan seguir disfrutando del fútbol en la ciudad».

«Hemos subido nosotras y el Burgos en una categoría donde no había equipos de Castilla y León. Esperemos que esto nos de un crecimiento del club en el futuro y seamos un poquito más fuertes», adelanta Vitolo, que muestra la «tremenda ilusión» que le ha producido este ascenso, su momento «más feliz a nivel deportivo».

Vitolo, Claudia Blanco, Nere Redondo y Yolanda Chamorro, integrantes del Olímpico de León.

«León se merecía estar más arriba, hay muy buenas jugadoras», añade Claudia Blanco, que espera que este ascenso suponga que el apoyo que han recibido en las últimas jornadas por parte de la afición se mantenga o, incluso, crezca.

El reto de la Segunda RFEF: «Tenemos curiosidad»

Ahora llega el verano, tiempo para desconectar, recargar pilas y ponerse manos a la obra de cara a la temporada que viene: «Tenemos ganas de seguir, ahora tendremos conversaciones con el club», señala Claudia Blanco. Porque las dos capitanas, santo y seña del club, tienen «curiosidad» por conocer desde dentro la categoría e «intentar estar a la altura».

«Yo estaré encantado de seguir», reconoce Vitolo, que espera una nueva categoría con «un salto en cuanto a profesionalización y clubes de estructuras fuertes como Athletic, Atlético de Madrid o Real Sociedad». «Los dos últimos que ascendieron, Sporting y Real Avilés, han logrado mantenerse. Este último hizo muchos cambios, que no sé si es bueno o malo», apostilla.

Yolanda Chamorro aventura que el principal cambio se dé en «intensidad y ritmo» en los partidos porque «de calidad creo que vamos bien». «Habrá que darle, aún así, una vuelta a la plantilla, aunque tenemos una buena base construida desde hace años. La intención es mantener una columna vertebral, pero algún retoque va a haber», declara.

En el Olímpico de León son conscientes de que todo poder conlleva una gran responsabilidad, como rezaban los tópicos acerca de los súper héroes. Y el gran poder de haber logrado el ascenso a Segunda RFEF lleva intrínseca una responsabilidad extra de dejar el nombre de León bien alto en la nueva categoría. Pero no tienen duda de que estarán a la altura.

