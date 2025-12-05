Diez responde a Puente: «Totalmente innecesarios son los 300 millones para una estación en Valladolid» El alcalde pide a Puente «que se acuerde de León para temas positivos y no para continuar con afrentas» tras tildar de «disparate» el proyecto inicial de integración de Feve

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:10

El alcalde de León, José Antonio Diez, pidió al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que «se acuerde de León para temas y asuntos positivos y no tanto para continuar plenamente y continuamente ese tema de afrenta y de desprecio hacia los leoneses».

Diez respondió así a las declaraciones hechas por el ministro en una entrevista radiofónica en la que aseguró que el proyecto inicial de integración de Feve en la ciudad, impulsado por el PSOE, fue «un tanto disparatado». En declaraciones a la Cadena Ser, Puente comentó que se planteó una propuesta sin tener en cuenta que no existía material rodante que pudiera hacer ese recorrido ferroviario hasta el centro de la ciudad cumpliendo la normativa actual.

«Yo creo que sobre estos temas ya es difícil contestar al señor Puente, pero, claro, los leoneses vemos otros muchos disparates que se cometen día a día por parte del ministro, no solamente esa calificación de innecesaria de nuestra autovía o autopista con Valladolid, sino los casi 300 millones de euros que se pueden gastar en una estación totalmente innecesaria en Valladolid y que a nosotros, evidentemente, eso sí que nos parece un disparate y un despilfarro», manifestó el regidor.

José Antonio Diez hizo estas declaraciones antes del acto institucional de celebración del 47 aniversario de la Constitución, de la que dio lectura al artículo 14, que habla de la igualdad entre todos los españoles y al 144, que detalla cuál es el procedimiento y cuál es el proceso que se debe seguir, recalcó, «para conseguir ese derecho constitucional que tenemos a constituirnos en comunidades autónomas».

En ese mismo acto, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien presidió semanas atrás la reunión mantenida con los alcaldes afectados por el recorrido de Feve con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, optó -preguntado sobre las palabras de Puente- por la prudencia. Así, dijo no querer pronunciarse al respecto hasta conocer el contenido detallado de las mismas, pero reconoció que lo hablado en ese encuentro, donde se apuntó que el uso de autobuses eléctricos sería una medida provisional, parece no coincidir con la valoración hecha por el ministro.