El PSOE en León reclama «profesionalizar y dignificar a los bomberos forestales» El secretario general del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón, junto a otros cargos de su partido, ha mantenido una reunión con un colectivo profesional del sector

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, junto a otros cargos socialistas, mantuvo hoy una reunión con representantes de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), en la que reafirmó el compromiso con las reivindicaciones de este colectivo, «vital para la protección de montes y vidas».

Durante el encuentro, Cendón, que confirmó su presencia en la manifestación convocada para este sábado por el colectivo en la capital leonesa, expresó su respaldo a demandas de los profesionales del sector como la estabilización laboral mediante contratos durante todo el año, la profesionalización del operativo a través del fin de la estacionalidad y la precariedad y el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, con todos los derechos que ello implica, especialmente en materia de jubilación anticipada y segunda actividad. Todo ello, señalan desde el PSOE, con el objetivo de conseguir poner en marcha una planificación integral.

«Estos trabajadores no piden privilegios, piden dignidad. Llevan años jugándose la vida mientras la Junta recorta, desprecia y precariza», señaló Cendón tras la reunión y recordó que PP y Vox «tumbaron en las Cortes de Castilla y León una ley presentada por el PSOE para regular y dignificar la figura del bombero forestal. Una vez más, la derecha votó en contra de los trabajadores, en contra de la prevención, en contra de la lógica», dijo.

El líder de los socialistas leoneses cargó contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por lo que calificó como «una gestión catastrófica de los incendios forestales basada en los recortes, la improvisación y el desprecio por los profesionales».

«Mientras ardía nuestra provincia, Suárez-Quiñones estaba de comilona en Gijón y ahora sigue escondido, incapaz de asumir responsabilidades ni de dar una sola explicación. No manda refuerzos, no escucha a los trabajadores y, para colmo, bloquea las leyes que podrían haber cambiado esta situación», manifestó el también diputado nacional.

Cendón remarcó que Castilla y León ha sufrido en los últimos años la mayor tragedia medioambiental de su historia, con más de 100.000 hectáreas calcinadas solo en la provincia de León. «Y aun así, Mañueco y Suárez-Quiñones siguen negándose a profesionalizar el operativo y a garantizar estabilidad laboral a quienes cada verano arriesgan su vida para evitar una tragedia mayor», añadió.