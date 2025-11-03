Principio de acuerdo en las negociaciones del convenio del metal que afecta a 12.000 trabajadores La comisión negociadora del convenio siderometalúrgico ha explicado las condiciones del acuerdo alcanzado

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:57 Comenta Compartir

Ha sido en la novena sesión de negociación del convenio siderometalúrgico en León cuando, finalmente, después de diez meses negociando, la comisión negociadora ha anunciado el alcance de un principio de acuerdo con la patronal respecto al convenio que afecta a 12.000 trabajadores.

Tras la presión otorgada por parte de los trabajadores y el aviso de la posibilidad de llevar a cabo una huelga en el sector si continuaba la postura frontalmente opuesta a lo solicitado en las negociaciones, la reunión llevada a cabo este lunes ha terminado por desarrollar un acuerdo con una serie de condiciones estipuladas.

En primer lugar, el acuerdo recalca una vigencia de tres años (2025, 2026 y 2027), con permiso de acompañamiento al médico de padre/madre de hasta 8 horas anuales retribuidas. Los permisos, a su vez, se adaptarán según las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores.

Acuerdos salariales

Existirá un plus de domingo y festivos de cincuenta euros por día cuando forman parte de la jornada ordinaria de trabajo, además de un incremento lineal de un euro en el plus de asistencia, más la subida correspondiente al año 2025, con la supresión del plus de absentismo.

Los oficiales promocionarán de tercera a segunda transcurridos 24 meses en la empresa cuando haya más o igual número de oficiales de tercera que de segunda, por orden de antigüedad, mientras que el contrato eventual se ampliará a 12 meses.

Un preacuerdo «positivo»

Se desarrollará también un incremento del 3,50% por cada año (10,50% mínimo a finalización de convenio), manteniendo la cláusula de revisión salarial con el IPC si es superior. También subida de la revisión salarial del año 2024 para las tablas de 2025.

Aunque desde la comisión negociadora admiten que «hay materias de la plataforma que la patronal no estaba en disposición de aceptar», consideran que el preacuerdo «incluye varias de las principales reivindicaciones, que en su conjunto suponen una importante mejora de las condiciones, especialmente en la cuestión salarial».

Por ello, desde CCOO valoran «positivamente» este principio de acuerdo, que deberá «someterse a la aprobhación en asambleas de afiliados y afiliadas, y delegados y delegadas que se realizarán en los próximo días».

Temas

Industria