leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la industria del metal. E. C.

Principio de acuerdo en las negociaciones del convenio del metal que afecta a 12.000 trabajadores

La comisión negociadora del convenio siderometalúrgico ha explicado las condiciones del acuerdo alcanzado

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Ha sido en la novena sesión de negociación del convenio siderometalúrgico en León cuando, finalmente, después de diez meses negociando, la comisión negociadora ha anunciado el alcance de un principio de acuerdo con la patronal respecto al convenio que afecta a 12.000 trabajadores.

Tras la presión otorgada por parte de los trabajadores y el aviso de la posibilidad de llevar a cabo una huelga en el sector si continuaba la postura frontalmente opuesta a lo solicitado en las negociaciones, la reunión llevada a cabo este lunes ha terminado por desarrollar un acuerdo con una serie de condiciones estipuladas.

En primer lugar, el acuerdo recalca una vigencia de tres años (2025, 2026 y 2027), con permiso de acompañamiento al médico de padre/madre de hasta 8 horas anuales retribuidas. Los permisos, a su vez, se adaptarán según las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores.

Acuerdos salariales

Existirá un plus de domingo y festivos de cincuenta euros por día cuando forman parte de la jornada ordinaria de trabajo, además de un incremento lineal de un euro en el plus de asistencia, más la subida correspondiente al año 2025, con la supresión del plus de absentismo.

Noticias relacionadas

CCOO León pide a la patronal un giro en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico

CCOO León pide a la patronal un giro en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico

Se rompen las negociaciones del convenio del metal en León: 12.000 trabajadores podrían ir a la huelga

Se rompen las negociaciones del convenio del metal en León: 12.000 trabajadores podrían ir a la huelga

Amenaza de huelga entre los 12.000 trabajadores del metal en León

Amenaza de huelga entre los 12.000 trabajadores del metal en León

Los oficiales promocionarán de tercera a segunda transcurridos 24 meses en la empresa cuando haya más o igual número de oficiales de tercera que de segunda, por orden de antigüedad, mientras que el contrato eventual se ampliará a 12 meses.

Un preacuerdo «positivo»

Se desarrollará también un incremento del 3,50% por cada año (10,50% mínimo a finalización de convenio), manteniendo la cláusula de revisión salarial con el IPC si es superior. También subida de la revisión salarial del año 2024 para las tablas de 2025.

Aunque desde la comisión negociadora admiten que «hay materias de la plataforma que la patronal no estaba en disposición de aceptar», consideran que el preacuerdo «incluye varias de las principales reivindicaciones, que en su conjunto suponen una importante mejora de las condiciones, especialmente en la cuestión salarial».

Por ello, desde CCOO valoran «positivamente» este principio de acuerdo, que deberá «someterse a la aprobhación en asambleas de afiliados y afiliadas, y delegados y delegadas que se realizarán en los próximo días».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  4. 4 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  5. 5 Un detenido en León tras caer una banda criminal nacional que estafó 300.000 euros
  6. 6 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  7. 7 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  8. 8 Herida una ciclista que chocó con la puerta de un coche que se abrió justo a su paso
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 Estudiantes de la ULE sobre el curso de Pedagogía Antifascista: «Está bien para fomentar la cultura de paz en el aula»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Principio de acuerdo en las negociaciones del convenio del metal que afecta a 12.000 trabajadores

Principio de acuerdo en las negociaciones del convenio del metal que afecta a 12.000 trabajadores