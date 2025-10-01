Amenaza de huelga entre los 12.000 trabajadores del metal en León Las asambleas de los últimos días han puesto el foco en la falta de acuerdo con la patronal para mejorar sus condiciones laborales

Las asambleas del sector del metal celebradas los días 29 y 30 de septiembre en Ponferrada y León, respectivamente, han mostrado su «apoyo unánime» a las reivindicaciones CCOO Industria en la negociación del convenio siderometalúrgico de León.

Con un «rotundo rechazo a la posición intransigente de la patronal», tras nueve meses de negociaciones sin avances, se ha puesto el foco en la cantidad de materias pendientes de resolver.

La participación masiva a las asambleas ha permitido que el sindicato explicara punto por punto «la situación de bloqueo» por parte de la Fele, que, a juicio de Comisiones Obreras, «se niega a tratar muchas de las cuestiones que reclama el sector para dar estabilidad y condiciones dignas» a 12.000 trabajadores afectados.

De forma unánime, ambas asambleas han dicho no a la pérdida de derechos, «ya que no son parte indispensable e irrenunciable», y a mantener la defensa de líneas rojas como la subrogación de trabajadores en las empresas o la reducción de jornada.

«Una vez más, queda claro que esta patronal solo realiza avances en los convenios cuando la presión y la movilización ponen en evidencia su cara más egoísta», exponen desde el sindicato, por lo que los trabajadores y trabajadoras del sector han dado un ultimátum a la patronal: «si no hay avances, comenzarán las movilizaciones en el sector, incluyendo la convocatoria de una huelga general provincial en el sector.

