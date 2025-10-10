UGT anuncia la ruptura de las negociaciones y amenaza con la huelga de 12.000 trabajadores

Borja Pérez Viernes, 10 de octubre 2025, 13:27 | Actualizado 14:44h. Comenta Compartir

UGT ha anunciado este viernes la ruptura de la Mesa de Negociación del Convenio Siderometalúrgico de León. Javier Freire, secretario general de Industria del sindicato, ha trasladado en la sede de comisiones obreras la noticia que consideran «muy triste» después de «nueve meses negociando».

Desde UGT, consideran que «la patronal humilla al sector y a todos sus trabajadores. Están acomodadas y apoltronadas y no quieren hablar de ningún tipo de mejora». «Nos encontramos con una patronal más intransigente todavía que antes. Nosotros contabamos con que la patronal vendria constancia un poco mas de ánimo de negociación. Creemos que se estan riendo tanto de la parte sindical y de los trabajadores. Ya no estan que no quieren mejorar, es que quieren seguir recortando», asiente Freire.

De hecho, desde el sindicato les acusan de apostar «más bien por retrocesos en los derechos conquistados por el personal trabajador del sector». Por eso, anuncian que se ven abocados a convocar un Serla con el fin de llegar a algún tipo de acuerdo con la intermediación de terceros «porque el sector del metal es muy importante en la provincia de León y no podemos dejarnos avasallar».

Amenaza de huelga

Además, la organización sindical ha anunciado también que llevará a cabo movilizaciones. Freire, de hecho, no duda en amenazar con que «si hace falta, nos iremos a la huelga provincial», lo que supondría el parón de los «alrededor de 12.000 trabajadores que hay que en la provincia en cerca de tres mil empresas».

«Lo que quieren meter si o di es el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, que solo se entiende para usarlo de malas formas. Les hemos dicho claramente que seguiremos trabajando con los trabajadores y, si hace falta, nos iremos a la huelga provincial. Si se hace huelga, vamos a ir a por ellos», concluye el secretario.