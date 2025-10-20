leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un trabajador de la industria del metal.

CCOO León pide a la patronal un giro en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico

Afirman que la parte empresarial solamente plantea «retrocesos»

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:29

Comenta

Delegados y afiliados de Comisiones Obreras de León se concentraron hoy frente a la sede de la Federación Leonesa de Empresarios para protagonizar una sonora movilización que reclamó escucha y «un cambio de posición» a la patronal en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico en la provincia, que afecta a más de 10.000 trabajadores.

El secretario de Organización de CCOO industria de León, Adrián Franco, remarcó que es el momento de que haya una muestra de buenas intenciones por parte de la representación empresarial, a la que reprochó una postura «totalmente intransigente, totalmente arcaica» y a la que acusó de hablar «solamente de retroceso».

La secretaria provincial del sindicato, Elena Blasco, asistió a una protesta en la que los asistentes remarcaron su disposición, si no se producen cambios, de «abrir la senda del conflicto y el conflicto hasta su máximo exponente, a lo que haya que llegar» tras casi diez meses de negociaciones infructuosas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  2. 2 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  3. 3 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  4. 4 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  5. 5 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia
  6. 6 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  7. 7 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos
  8. 8 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  9. 9 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada
  10. 10 De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias CCOO León pide a la patronal un giro en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico

CCOO León pide a la patronal un giro en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico