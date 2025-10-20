CCOO León pide a la patronal un giro en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico Afirman que la parte empresarial solamente plantea «retrocesos»

Delegados y afiliados de Comisiones Obreras de León se concentraron hoy frente a la sede de la Federación Leonesa de Empresarios para protagonizar una sonora movilización que reclamó escucha y «un cambio de posición» a la patronal en la negociación del convenio del sector siderometalúrgico en la provincia, que afecta a más de 10.000 trabajadores.

El secretario de Organización de CCOO industria de León, Adrián Franco, remarcó que es el momento de que haya una muestra de buenas intenciones por parte de la representación empresarial, a la que reprochó una postura «totalmente intransigente, totalmente arcaica» y a la que acusó de hablar «solamente de retroceso».

La secretaria provincial del sindicato, Elena Blasco, asistió a una protesta en la que los asistentes remarcaron su disposición, si no se producen cambios, de «abrir la senda del conflicto y el conflicto hasta su máximo exponente, a lo que haya que llegar» tras casi diez meses de negociaciones infructuosas.