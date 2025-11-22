Plazos y precios para pasar las navidades de campamento en el Coto Escolar Se ofertan 75 plazas por turno, uno en diciembre y otro en enero

El Coto Escolar, una instalación dependiente del Ayuntamiento de León, ha programado un Campamento de Navidad para facilitar la conciliación de las familias leonesas durante el periodo de vacaciones escolares. Se ofertan 75 plazas por turno.

Este Campamento de Navidad se desarrollará en dos turnos: el primero los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y el otro los días 2, 5 y 7 de enero de 2026. Está destinado a niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.

El horario es el siguiente: entrada entre las 7:45 y las 10:00 horas con desayuno a las 9:00 horas y salida entre las 14:30 y las 15:30 horas.

El precio es de 54 euros por turno y 108 euros los dos turnos. Se incluye el desayuno y la comida.

El plazo de inscripción se abre este lunes 24 de noviembre. Las inscripciones se realizarán vía telefónica a partir de las 8:30 horas en el teléfono: 987 213 119.