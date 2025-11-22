200 jóvenes músicos de León tocarán por Navidad para ayudar a los enfermos de Alzheimer La recaudación se destinará a dos proyectos de investigación: una aplicación informática para ayudar a las personas con Alzheimer a mantener sus recuerdos y sus rutinas; y la segunda fase de un estudio para rastrear genes de riesgo en Alzheimer

Leonoticias León Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

El Conservatorio de Música de León está ultimando su Concierto de Navidad, una de las citas más importantes y entrañables de su calendario musical anual, que se celebrará en el Auditorio Ciudad de León el próximo 9 de diciembre a las 19.30 horas.

En total, más de 200 jóvenes participantes que cantarán y tocarán un repertorio que combinará temas clásicos y modernos, así como algún tema navideño. Los protagonistas de este concierto, que abre las puertas a la Navidad, serán las grandes agrupaciones Corales e Instrumentales del Conservatorio.

En concreto, participarán el coro de alumnos y alumnas de 4º de enseñanzas elementales dirigidos por la profesora de Coro Mercedes Diez, las dos orquestas de cuerda de enseñanzas profesionales dirigidas por el profesor Juan Luis García y las dos bandas de enseñanzas profesionales dirigidas por el profesor Raúl Sancho.

Los asistentes a esta cita, además de disfrutar del tradicional concierto navideño, colaborarán en un evento solidario, puesto que la recaudación de la venta de entradas se destinará a la organización Alzheimer León.

Dos proyectos fundamentales para la asociación

En concreto, la asociación leonesa destinará los fondos que se recauden a dos proyectos de investigación en los que está inmersa la organización. Por un lado, se destinará al proyecto Remember, que supondrá el desarrollo de una aplicación informática, de la mano del joven estudiante leonés Juan Ybarra Suárez, que ayudará a las personas con Alzheimer a mantener sus recuerdos y sus rutinas. Y también se destinarán fondos para dar continuidad a otro proyecto de investigación, que rastrea genes de riesgo en población con Alzheimer y que lidera la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León, Leticia Sánchez Valdeón.

Las entradas ya están a la venta y podrán adquirirse en la sede de Alzheimer León, en la web www.ctickets.es y en la ventanilla del Auditorio el mismo día 9 a partir de las 18.30 horas. Habrá además una FILA 0 para quienes no tengan oportunidad de acudir al concierto pero quieran colaborar con la asociación leonesa.