Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la línea de AVE Madrid-León El suceso se ha producido entre las localidades vallisoletanas de Olmedo y Valdestillas y acualmente se mantiene suspendida la circulación

Borja Pérez Martes, 14 de octubre 2025, 12:39 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

La circulación por la línea de alta velocidad desde Madrid a León se encuentra interrumpida al arrollar un Alvia, procedente de Madrid, con destino a Avilés (Asturias) previo paso por León, a una persona entre Olmedo y Valdestillas, a la altura de Hornillos de Eresma.

El siniestro mortal se produjo sobre las 10.00 horas en un «punto de paso no autorizado», según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, esta persona, que resultó fallecido, accedió a la línea por un camino agrícola que sale del kilómetro 30 de la carretera VA-405. Tras tener constancia del accidente, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Posteriormente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, informó en X (antes Twitter) del incidente que mantiene suspendida la circulación.

Múltiples trenes afectados

«Si se prolongan las tareas de levantamiento del cadáver la afección va a ser notable», avanzó el ministro de Transportes, quien señaló a las 11.00 horas que unos 13 trenes que iban a circular por la línea del AVE entre Madrid y Valladolid no pueden continuar con su viaje.

Esto condiciona las comunicaciones de Madrid con el País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, así como con ciudades de Castilla y León como Segovia, Valladolid, Salamanca, Palencia, León o Burgos, entre otras.

Hasta el momento, en León ha afectado directamente a dos trenes. El primero de ellos, precisamente el protagonista del altercado, tenía prevista su llegada a León a las 11:32 horas de la mañana de este martes, aunque, al paso del mediodía, sigue interrumpida la circulación, lo que supone que se acumulen ya más de dos horas de retraso.

También está afectado el AVE Valencia-León, que salió de la capital valenciana a las 07:42 y se mantiene parado en Segovia. En este caso, también se acumula un retraso de al menos dos horas, a expensas de saber cómo se retomará la normalidad.

La Guardia Civil de momento sólo autoriza el transbordo de los viajeros , retrocediendo el tren afectado hasta Valdestillas. Iremos informando de las alternativas. Los trenes afectados van en aumento. https://t.co/qZpcU64eYz pic.twitter.com/EmNEXjYrHq — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 14, 2025

Hasta el momento, Óscar Puente, en su mención respecto a los trenes cuyos pasajeros han podido realizar un transbordo, ha informado de la imposibilidad de avanzar por parte de los dos trenes con destino León afectados hasta el momento.

En actualización Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.