Óscar Puente estudia reclamar a Galicia y Castilla y León por el corte del AVE durante los incendios El ministro de Transportes cifra en tres millones el coste del cierre de la vía

Leonoticias León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reveló este miércoles que su departamento estudia presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra Galicia y Castilla y León por el corte del servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia durante los incendios del mes de agosto.

Así lo explicó Puente en una comparecencia en el Pleno del Congreso, donde diputados del PP le reprocharon que Renfe tuviera cerrado el AVE a Galicia durante nueve días.

A este respecto, Puente denunció que el cierre de la vía por los incendios tuvo un coste de tres millones de euros para Renfe y Adif, que su departamento se plantea recuperar. De hecho, para el ministro dichas pérdidas, que deben afrontar las empresas de su grupo, se produjeron porque quien tenía que «dimensionar los servicios de prevención e incendios no lo han hecho».

Además, explicó que la infraestructura ferroviaria entre Madrid y Galicia apenas sufrió ninguna consecuencia en relación con los incendios y que el corte del servicio se produjo porque cuando operan medios aéreos cerca, Protección Civil pide que se suspenda por el riesgo que supone la energía eléctrica.

Pide a las autonomías que «cada palo aguante su vela»

Por otra parte, Puente, recordó en su comparecencia que en España «tenemos un Estado descentralizado» por lo que, en su opinión, «cada palo debe aguantar su vela» cuando se habla de infraestructuras y, más concretamente, del «mal estado» de las carreteras españolas. «¿Qué es esto de que aquí el Gobierno de España sea responsable de absolutamente todo? No tiene ningún sentido», aseveró el ministro en su réplica final a los grupos parlamentarios que le habían planteado distintas cuestiones como el «caos ferroviario» que sufre España, según la oposición, o el «abandono» de las carreteras».

«La red de carreteras de España en su totalidad tiene una extensión de unos 165.000 kilómetros. ¿Cuántos diría usted que pertenecen a la red de carreteras del Estado? Yo se lo aclaro: 26.500 kilómetros, es decir, el 16 por ciento de la red», resaltó el ministro que puso en valor la inversión del Gobierno para la conservación y mantenimiento de su parte de la red. «En 2024 superamos el récord absoluto histórico en inversión con 1.500 millones de euros. Eso supone de 56.000 euros por kilómetro en la red de carreteras del Estado que competen al Ministerio de Transportes», detalló Puente.

La gestión descentralizada de las infraestructuras

En este sentido afeó a la oposición que sostenga que los ciudadanos no quieren saben de quiénes son las competencias de las infraestructuras: «Pues si no quieren, tienen que saberlo, porque cuando van a votar tienen que saber a quién votan». «¿Quién es titular del 16 por ciento de la red tiene que asumir el 100 por 100 de las reclamaciones, el 100 por 100 de la responsabilidad y el 100 por 100 de la culpa?, se cuestionó el ministro que recordó que España es «un Estado descentralizado». «Por lo tanto, que cada palo aquí aguante su vela. Las diputaciones, el suyo; los ayuntamientos, el suyo; las comunidades autónomas, el suyo; y el Gobierno de España, el suyo», resaltó Puente que cuestionó el sentido que tiene que el Gobierno central «sea responsable de absolutamente todo».

«Gestionar el transporte público es muy complejo y más en un país como el nuestro, pero también digo que en el conjunto somos un país con una red de transportes muy buena, de las mejores del mundo», subrayó el ministro que reconoció, no obstante, que «todo es mejorable». «Y es bueno que el debate sobre la mejora de nuestros servicios de transporte se aborde como lo estamos haciendo en esta comparecencia, que es con datos, con rigor y con solvencia. Y sin insultos, porque así los ciudadanos nos lo van a agradecer y también de alguna manera, pues vamos a iluminarles y no a cabrearles innecesariamente como muchas veces hacemos», finalizó el ministro.