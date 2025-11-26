El personal laboral de la Diputación de León denuncia «discriminación» frente a otros trabajadores El Comité de Empresa de la institución provincial se queja en un comunicado de una situación de bloqueo en las negociaciones

El Comité de Empresa de la Diputación de León habla de una «situación de paralización y estancamiento que, desde hace años, sufren las negociaciones relativas a la mejora de las condiciones del personal laboral».

En un comunicado asegura que «a pesar de las reiteradas reuniones, propuestas formales y voluntad de diálogo mostrada por el Comité de Empresa, las reivindicaciones siguen sin obtener una respuesta efectiva por parte de la institución. Entre las principales demandas, todas ellas plenamente justificadas y alineadas con criterios de igualdad, estabilidad y modernización del empleo público», quieren destacar varias:

• «Igual trabajo, igual salario: la corrección de desigualdades retributivas entre trabajadores y trabajadoras con igual categoría/grupo y que desempeñan funciones iguales».

• «Funcionarización de los puestos susceptibles de serlo: actualización de las figuras laborales para adecuarlas al marco legal y armonizar la estructura profesional».

• «Transformación en fijos al personal fijo-discontinuo. las funciones desempeñadas por este personal pueden formar parte estructural del funcionamiento habitual».

• «Regulación de la turnicidad y complementos correspondientes: establecimiento claro y justo de los turnos y de los complementos derivados de ellos».

• «Impulso y aplicación del contrato de relevo, necesario para garantizar el relevo generacional y el adecuado funcionamiento de los servicios».

• «Complemento por el uso del coche personal para funciones laborales».

• «Y otras mejoras pendientes, fundamentales para asegurar condiciones dignas y una organización eficaz».

Medidas de protesta

El Comité de Empresa considera que estas reivindicaciones «no sólo responden a derechos legítimos del personal laboral, sino que también repercuten directamente en la equidad del servicio público que la Diputación de León presta en los diferentes servicios (Centros de Atención Especializada, Turismo, Derechos Sociales, etc.)».

Aseguran que «ante la falta de avances reales y la necesaria responsabilidad institucional para resolver esta situación, exigimos una negociación efectiva y soluciones concretas que permitan abordar, de una vez por todas, reivindicaciones que llevan demasiado tiempo pendientes». Recuerdan que el convenio colectivo vigente se negoció en 2002.

Por último informan de que seguirán poniendo al día a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y que no descartan llevar a cabo nuevas acciones «si persiste la falta de respuesta».