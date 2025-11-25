La Diputación levantará una residencia para estudiantes universitarios de municipios leoneses

Borja Pérez Martes, 25 de noviembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

La Diputación de León ha presentado este martes en el Palacio de los Guzmanes el presupuesto de cara al año 2026, que asciende a los 240 millones de euros, lo que supone un incremento de 11,1 millones respecto al año pasado y los vuelven a colocar como los más altos de la historia.

Como novedades, entre la cuantía total se destinará un millón de euros al levantamiento de una nueva residencia de estudiantes en un terreno de La Granja que anteriormente fue sacado a subasta, aunque sin participación alguna. Además, se destinarán 400.000 euros a un plan de emergencia contra los incendios tras un año donde han asolado la provincia en el mes de agosto.

Lucha contra la despoblación

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, el vicepresidente, Valentín Martínez; y el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, han presentado unos presupuestos «adecuados» que enfocan a «combatir la despoblación para que nuestros pueblos no se vean vacíos de gente» y que nacen «de la responsabilidad y del diálogo con las políticas sociales como prioridad». A expensas de confirmación, la aprobación de estos presupuestos se debatirá el próximo viernes 28 de noviembre.

Entrando en detalle respecto a las principales novedades, Courel confirmó la elaboración de una nueva residencia de estudiantes que, a falta de mayor información conforme se avance en la elaboración y se «concrete a nivel urbanístico con el Ayuntamiento de León», será un edificio destinado a todos aquellos estudiantes de la Universidad de León que estén empadronados en alguno de los 208 municipios de la provincia que cuentan con menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de que «los habitantes de esos pueblos tengan la posibilidad de venir a la Universidad de León».

Oficina de expropiaciones y plan de emergencia

Formará parte de las Inversiones reales establecidas por la Diputación, donde suman 32,2 millones de euros, 4,2 más que el pasado año y que también destinará 16 millones de las obras en la red de carreteras de la provincia, con especial hincapié en el desarrollo de la Oficina de expropiaciones que facilitará los arreglos de las diferentes carreteras en mal estado de la provincia.

Además, dentro de la partida de Transferencias Corrientes a Ayuntamientos, que cuenta con un presupuesto total de 32,5 millones de euros, aparecerá como novedad un plan de emergencia contra incendios forestales con los que la Diputación pretende «estar ahí, donde los municipios nos necesiten».

Más allá de estas novedades, dentro de los presupuestos desglosados, la partida en torno al gasto de personal se redujo al 27,2%, la «más baja de los últimos años», aunque con una cifra de 66,5 millones de euros, dos millones más que en los pasados presupuestos.

Otras inversiones destacadas

Además, ante la «más que posible» subida de sueldos de los funcionarios planteada desde el Gobierno, la Diputación ha destinado tres millones de euros a un fondo de contingencia que serviría para evitar un posterior descuadre en caso de acabar confirmándose este aumento.

En el impulso al turismo, con un total de 17,9 millones de euros, aparecen también como principales puntos a destacar, como así lo confirmó Santiago Dorado, las inversiones en Valporquero, San Isidro y la estación de esquí de Laciana.

En definitiva, desde el equipo de Gobierno admiten su «apuesta decidida por basar estas inversiones en nuestros pueblos y en el medio rural».