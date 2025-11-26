La Diputación vuelve a destinar dos millones de euros al Fondo de Cohesión Territorial para pueblos leoneses

Borja Pérez Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

La Diputación de León celebró este miércoles su pleno ordinario del mes de noviembre, desarrollado principalmente por un amplio bloque de expedientes aprobados por unanimidad, que sirvió como antesala a los ruegos y preguntas en los que se trataron diversos temas de actualidad de la provincia.

Entre los puntos aprobados, destacó la convocatoria y bases del Fondo de Cohesión Territorial de 2025, que vuelve a contar con una dotación de dos millones de euros, la misma cantidad destinada en 2024, tal y como reconoció el portavoz socialista Santiago Dorado.

La sesión sirvió también para avanzar en numerosos trámites relacionados con los planes de cooperación municipal, las juntas vecinales y los programas de ocupabilidad, además de autorizar la aplicación de remanentes, admitir cambios de obras e iniciar expedientes para la pérdida de subvenciones en casos de incumplimiento.

El pleno dio luz verde a su vez a la convocatoria de ayudas para el acceso a vivienda rural de jóvenes leoneses en 2025 y a la resolución de las subvenciones destinadas al mantenimiento del Camino de Santiago Francés, con diez ayuntamientos que recibirán 12 ayudas por un total de 53.745 euros. El objetivo que remarcan desde la Diputación es «contribuir al sostenimiento de los gastos ocasionados con motivo del mantenimiento, vigilancia y control del Camino de Santiago Francés en su transcurso por un total de 16 tramos del territorio provincial en beneficio de los peregrinos y turistas que transitan por ellos».

El recurso contra la ordenanza de basuras

Posteriormente, en el turno de ruegos y preguntas, el diputado Santiago Dorado abordó el recurso presentado contra la ordenanza fiscal de basuras, una normativa que, como recordó, «fue aprobada por unanimidad y que solo ha sido recurrida por un ciudadano entre los más de 250.000 sujetos pasivos del servicio». Sobre ello, explicó que «los funcionarios fueron citados como testigos en el contencioso» y que «la institución confía en una resolución del Tribunal Superior de Justicia favorable a los intereses de la Diputación».

Otra de las cuestiones tratadas, en este caso por el vicepresidente Roberto Aller, fue la puesta en marcha de la Oficina de Expropiaciones, una medida que la Diputación calificó de «noticia histórica». No obstante, el equipo de gobierno pidió «paciencia mientras el dispositivo se ponga en funcionamiento».

El telesilla de Leitariegos, obras y derrumbes

Sobre la situación de la obra del telesilla de La Laguna, en Leitariegos, confirmaron que «el expediente actual se cerrará por incumplimiento total de la empresa encargada», aunque «el resto de actuaciones del plan continúa y este año se pondrá en funcionamiento la balsa destinada a la producción de nieve artificial». En todo caso, desde la Diutación no quisieron «atreverse a concretar si el telesilla podrá estar listo para la temporada 2026/2027».

En respuesta a Vox, la Diputación explicó que «la paralización de las obras de la carretera LE-5202 se debe a la situación de la UTE adjudicataria, ya que una de las empresas 'se fue al garete' y la otra renunció». En cuanto a los derrumbes registrados en distintas carreteras, el presidente Gerardo Álvarez Courel recordó que las brigadas «actúan con rapidez, pero siempre bajo criterios de seguridad». Centrando la mirada en la carretera de Peñalba, cuyos desprendimientos «agravados por la falta de vegetación en zonas quemadas en los incendios de 2017 o 2018», han impedido «intervenir antes sin poner en riesgo a los operarios».

Por último, sobre el caso del avión medicalizado que, procedente de Barcelona con un corazón destinado a un transplante, no pudo aterrizar en León por las condiciones meteorológicas, el presidente de la Diputación explicó que el sistema ILS de categoría 1 del aeropuerto «funcionaba correctamente aquel día» y que la decisión «dependió de la interpretación del piloto, que consideró que las condiciones no eran adecuadas, mientras que otro avión consiguió aterrizar apenas siete minutos después». Subrayó además que «la mayoría de aeropuertos españoles no cuentan con categorías superiores» y que «las avionetas utilizadas en estos traslados no pueden acoplarse a esos sistemas de aterrizaje».