Pedro Sánchez, este 14 de octubre en Ponferrada. Peio García

Pedro Sánchez vuelve a León este jueves

El presidente del Gobierno acude a la clausura del ENISE

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:01

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve este jueves 16 de octubre a León para participar en la 19º edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), congreso que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que se está celebrando esta semana en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

El jefe del Ejecutivo nacional estará acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, con los que visitará la exposición antes de intervenir en el acto de clausura.

No será la última vez que Sánchez acuda a León porque el último fin de semana de este mes volverá, en este caso como secretario general del PSOE, a una convención de su partido que estaba prevista para septiembre y se reubicó por los incendios.

Entre las declaraciones que puedan realizar el presidente y el ministro durante esta jornada se espera un posible y deseado anuncio sobre el inicio de las obras de la segunda torre del Incibe.

La visita llega sólo unas horas después de la presencia del presidente del Gobierno en Ponferrada en un acto sobre el cambio climático.

