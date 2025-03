Las futuras obras del Incibe cierran su guardería durante, al menos, un curso

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 19 de marzo 2025, 15:56 Comenta Compartir

«Estamos buscando guardería porque la del Incibe no abrirá el curso que viene». Es lo que ha comentado una vecina del barrio de La Lastra a Leonoticias. Añade que en un primer momento «no nos han dicho nada de forma directa a los padres que teníamos plaza, pero según nos hemos enterado y ponen en comunicados internos, entendemos que será así. En principio no iba a afectar la obra e hicimos la preinscripción, pero ahora se supone que sí afecta».

A esta información se unía la petición realizada por este periódico hace unos días solicitando datos sobre el inicio de la construcción de esa segunda torre del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que estaba previsto para junio de este año, con una respuesta en la que nos remitían a «consultar el perfil del contratante» sin darnos fechas concretas. Algo que sí aparece, aunque no de forma precisa aún, en la comunicación remitida esta mañana en la que aseguran que «con motivo del inicio de la construcción de la segunda torre de Incibe, que está prevista entre el primer y el segundo trimestre de 2026, esta entidad desea informar a todos los interesados en acceder al servicio de centro infantil para el curso 2025-2026 de la interrupción temporal de la actividad del mismo, para garantizar la seguridad en cuya planta baja se ubica» la guardería.

Plazos de inicio que concuerdan con lo que comentan padres afectados, no sólo trabajadores del Incibe ya que las plazas libres las podían solicitar otros vecinos de León, sobre todo del barrio de La Lastra: «Deberían empezar en 2026 y durar unos 18 meses así que entendemos que afectará a este curso y al siguiente». Respecto a la duración, el comunicado del Incibe es más optimista: «Las obras, con una duración estimada de 14 meses, impactan directamente en el desempeño de la actividad actual del centro infantil ubicado en las instalaciones de la entidad, lo que provocará la interrupción del servicio en algún momento del curso 2025/2026«. En cualquiera de los dos escenarios, el curso 2026-2027 también podría verse afectado, aunque todo dependerá del estado de las obras en septiembre de 2026.

Con esta previsión el Incibe ha comunicado «a la actual adjudicataria del servicio de guardería MABIRA LEON 2100 S.L., el pasado 6 de marzo de 2025, y le ha solicitado la confirmación de su interés en ejecutar una segunda y última prórroga (1 septiembre 2025 – 31 agosto 2026), de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato» Ambas partes mantuvieron una reunión el 7 de marzo de 2025 en la que la empresa ha rechazado por escrito la firma de dicha prórroga «por hacer inviable el proyecto» el lunes 10 de marzo de 2025 mediante un correo electrónico.

Es por eso que «ante esta situación, Incibe se ve obligado a adelantar la suspensión del acceso a la guardería a partir del 1 de septiembre» según confirma el comunicado.

Medidas adoptadas por el Incibe

El comunicado finaliza con las propuestas hechas desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad para hacer frente a la suspensión temporal de un servicio de guardería que a punto estuvo de dejar de prestarse, por otros motivos, en 2024.

Al día siguiente de conocer que la prórroga del servicio actual no podía continuar el Incibe lanzó una Invitación Pública para la presentación de información por parte de los centros infantiles en un área de no más de diez kilómetros de distancia: tarifas de cara al curso 2025/2026; servicio de transporte y su coste adicional en caso de no estar incluido en el precio mensual de matrícula; resto de servicios adicionales posibles y su coste.; número de plazas disponibles; y plazo de matrícula«.

El proceso cerrado el 14 de marzo «ha recibido ofertas de estos centros: C.I. Pasito a Pasito, C.I. El Álamo, E.I. Pequelandia y C.I. Peñacorada».

Este pasado lunes 17, informa el Incibe, «se mantuvieron tres reuniones con todos los actores implicados: familias usuarias del centro infantil,empleadas del centro y Comité de Empresa, trasladándoles esta información».

Añaden que «se ha establecido un canal de comunicación directo con las familias a través del cual Incibe recibe sus preferencias para el próximo curso a través del correo electrónico contratacion[@]incibe[.]s. Aquellas familias interesadas en conocer la oferta de estos cuatro centros, pueden solicitarla en dicho correo electrónico. Estando actualmente abierto el plazo de inscripción de los centros infantiles de la provincia de León para el curso 2025-2026, Incibe ofrece a las familias usuarias la posibilidad de inscribirse en el centro que deseen entre los cuatro previamente señalados u otros en el rango de tarifas ofrecidas por los anteriores».

Por último, se informa de que «con aquellos centros que han ofrecido el servicio de transporte se negociará una concertación con ellos para facilitar dicho servicio a los niños/as que actualmente están inscritos. Los/as empleados/as de Incibe continuarán recibiendo la actual ayuda económica al servicio de guardería para los centros que han ofrecido plazas u otros que elijan«.

Desde Incibe, añaden «queremos agradecer la comprensión ante la situación y seguimos trabajando con los implicados en beneficio de todos».

