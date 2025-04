Óscar López aclara que el Centro Nacional de Ciberseguridad no estará «en León ni en ninguna parte» El ministro para la Transformación Digital no da fecha de inicio para la construcción de la segunda torre del Incibe, una de las instituciones que estará coordinada por el nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad que no tendrá sede física

El Centro Nacional de Ciberseguridad no se ubicará en León. Ni aquí ni en ninguna parte porque desde el ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España se aclara que no tendrá sede física, no habrá ningún edificio, aunque no queda claro cómo se coordinarán las decisiones de esa nueva institución que unirá el trabajo de centros como el Incibe o el CNI.

Óscar López ha zanjado la polémica sobre las expectativas creadas sobre la construcción de un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad: «España no va a crear una nueva sede. Lo que se ha hecho es aprobar una ley que establece un centro de coordinación que no es algo físico, un edificio con doscientos funcionarios, es un ámbito de coordinación entre todos los centros como el CNI o el Incibe. La ley marca una operativa sobre ciberseguridad con lo que tiene que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el Ejército y con lo civil, que es lo que atañe al Incibe»

El ministro añade que «no sólo en León, en más lugares, se ha generado esa expectativa pero como digo, es una coordinación de todos los centros, como el Incibe». Sobre el instituto ubicado en León y preguntado por Leonoticias sobre el inicio de las obras de su segunda torre ha contestado que todavía no hay plazos concretos: «No puedo darle fechas ahora mismo sobre el inicio de esas obras».

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destacado que se está haciendo un «esfuerzo permanente de digitalizar España y Europa. En la provincia de León se han invertido más de treinta millones de euros por parte del Gobierno, y que Hp también invierta en León es de agradecer. Ayuda a que la ciudad y la provincia estén en el mapa nacional de la digitalización. Nos estamos jugando el futuro, y aquí, ya sólo con un centro así y el Incibe, hace que León sea una de las capitales tecnológicas».

«Poner León en el mapa mundial»

Miguel Ángel Torrado, General Manager en HP SCDC ha agradecido la visita de Óscar López y «que haya visto que en este mundo tan convulso haya aquí en esta otra España, que no todo es Madrid y Barcelona, que podemos hacer I+D puntero y con mucho talento en algo tan importante como la inteligencia artificial. Aquí hay 230 personas que ponen León, este trozo de España, en el mapa mundial».