Pedro Sánchez celebrará el octubre el acto en León que suspendió por los incendios El presidente del Gobierno tiene prevista una visita a la capital leonesa tras el proceso de primarias que consagrará a Carlos Martínez

Leonoticias León Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:37

Pedro Sánchez será el protagonista de un acto que el Partido Socialista tiene previsto celebrar en octubre en la capital leonesa.

Tras la convención que el Palacio de Exposiciones acogería en el mes de septiembre y que quedó suspendida por los incendios forestales que arrasaron la provincia, el PSOE ha comunicado que será en el mes de octubre cuando el presidente del Gobierno se acerque a León.

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, precisó que el proceso de primarias tendrá una duración de entre 20 y 30 días e informó de que a lo largo del mes de octubre se celebrará un acto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá lugar en León, «una de las provincias que más ha sufrido los incendios«.

La proclamación de Carlos Martínez

El Partido Socialista de Castilla y León ha convocado este sábado, 20 de septiembre, el Comité Autonómico «para dar la voz a la militancia» de cara al proceso de primarias del PSOE para buscar candidato a las próximas elecciones autonómicas que tienen el 15 de marzo de 2026 como fecha límite por ley.

«Yo estaré en ellas», ha confirmado el secretario autonómico, Carlos Martínez, que este mismo viernes ha pedido «no adelantarse a los acontecimientos» y ha llamado a ser «respetuosos» por si hubiera más candidatos que se presenten al proceso de Primarias que se abrirá este sábado, con un periodo de 72 horas con recogida de avales.

«No es bueno adelantarse a los acontecimientos y hay que ser respetuosos si hay uno o más aspirantes», ha insistido Carlos Martínez que ha reiterado esa petición de respeto por si hubiera alguna sorpresa de última hora con más candidaturas.

En su caso, ha explicado que se postulará «para tener la confianza en los militantes de las nueve provincias» y para ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad «y propiciar ese cambio que necesita».

El proceso con el que comenzarán las primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Junta se tuvo que aplazar por los incendios de este verano por los incendios.