Se aplaza la convención federal que el PSOE iba a celebrar en León El secretario provincial del PSOE ha asegurado que no se celebrará entre el 12 y 14 de septiembre, pero que se llevará a cabo más adelante con la presencia de Sánchez y ministros socialistas

Pedro Sánchez y Carlos Martínez, en el Congreso que aupó al soriano al frente del PSOE en la comunidad.

Leonoticias León Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:04

El PSOE ha aplazado la convención federal prevista entre los días 12 y 14 de septiembre en León, que contará con la participación del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado este lunes el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, quien ha precisado que «se está barajando una nueva fecha» para esta cita en la que estaba previsto presentar a Carlos Martínez oficialmente como candidato a presidir la Junta de Castilla y León.

Dicho proceso se ha aplazado debido a los incendios que han tenido lugar recientemente, pero Cendón ha asegurado que la conferencia del PSOE se celebrará en León y contará con la presencia de Pedro Sánchez, así como de algunos ministros.