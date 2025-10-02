leonoticias - Noticias de León y provincia

Oficina de empleo.

El paro rompe su tendencia negativa en septiembre y baja hasta los 19.777 desempleados en León

El desempleo cae en 50 personas respecto a agosto y en más de 1.100 en el último año

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:27

El total de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia de León se situó en 19.777 en septiembre, lo que supone 50 menos que en agosto. Se trata de la primera vez que el paro desciende en este mes (tradicionalmente negativo) si se exceptúa el periodo de la pandemia.

En términos interanuales, el desempleo baja en 1.133 personas (-5,42%), un descenso que supera con creces la evolución de otros indicadores de la economía.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha valorado de forma positiva estos datos al señalar que «la bajada del paro en septiembre refleja la fortaleza del mercado laboral leonés y demuestra que se están consolidando los efectos de las políticas de empleo y de apoyo a la contratación estable».

Por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado disminuye en servicios (-25), industria (-19), construcción (-13) y agricultura (-7), mientras que el colectivo Sin Empleo Anterior se mantiene sin cambios. El sector servicios sigue concentrando el mayor número de demandantes de empleo, con 14.095 personas.

En cuanto a la distribución por sexo, el paro femenino se sitúa en 11.883 mujeres y el masculino en 7.894 hombres. Entre los jóvenes menores de 25 años, el número de desempleados en septiembre alcanza los 1.423.

El subdelegado añadió que «es muy significativo que el paro descienda en todos los sectores productivos, lo que indica una recuperación equilibrada».

El número de contratos registrados durante el mes asciende a 10.915, de los cuales 4.907 son indefinidos. Según Alaiz Moretón, «la provincia de León encadena ya varios meses de mejora interanual en el empleo, lo que nos permite mirar con optimismo a los próximos meses».

