Doble intervención de bomberos en León: arde un contenedor en la capital y un inmueble en un pueblo Bomberos de la capital en el caso del contenedor y del Sepeis de la Diputación en el foco de una localidad fueron los responsables de controlar los incendios

A.G.B León Jueves, 2 de octubre 2025, 09:01

Doble intervención de los servicios de extinción de incendios en la provincia de León la pasada tarde del miércoles 1 de octubre para controlar las llamas que se desataban en puntos de la capital y de un pueblo.

El primero de los sucesos que obligó a intervenir a una dotación de bomberos del Sepeis del Parque de Cistierna ocurría pasadas las 20:00 horas de la tarde. Un pequeño foco se iniciaba en la localidad de Acisa de las Arrimadas, muy cerca de Cistierna.

Intervención en Acisa de las Arrimadas. Diputación de León

El fuego afectaba a un pequeño inmueble en mal estado así como a la vegetación colindante con el mismo. En una rápida intervención los efectivos lograron controlarlo y evitar mayores daños.

Pasadas las 22:00 los bomberos de León ciudad tenían que intervenir en el centro de la ciudad por otro foco que se iniciaba.

El contenedor calcinado en León ciudad.

En este caso, las llamas afectaban a un contenedor ubicado en la calle Federico Echevarría, detrás de Espacio Vías. El humo alertaba a los vecinos que pedían la intervención de los servicios de extinción que controlaban las llamas que calcinaron por completo el contenedor.