25 nuevos bomberos llegan al Sepeis para evitar que la plantilla actual «siga haciendo horas extraordinarias» La Diputación reconoció en el Pleno celebrado este miércoles que «el desplazamiento de muchos Bomberos a otros lugares provoca que haya que cubrir sus plazas de otro modo» y admitió que «seguimos intentando solucionar el problema de la nave de Villacedré»

Los bomberos de la Diputación, en una intervención.

Borja Pérez Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:19

25 bomberos han empezado ya su formación para adherirse al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León y poder, de esta forma, «cubrir la plantilla totalmente», como ha reconocido el organismo provincial en el pleno ordinario de noviembre celebrado este miércoles.

Ante la cuestión planteada por el portavoz del Partido Popular, David Fernández, sobre «dónde van a trabajar estos nuevos bomberos, dado que los parques que tenemos en funcionamiento están completos», apelando así a un posible «exceso de efectivos», la Diputación explicó la situación actual de los parques.

Actualmente, integran la plantilla del Sepeis 40 bomberos, 20 cabos, un jefe de servicio y un suboficial, a los que se sumarán 25 nuevos profesionales que han conseguido rellenar las plazas convocadas.

El desplazamiento de los bomberos

Estos nuevos bomberos servirán para «cubrir la plantilla por completo porque hasta ahora había un déficit que se estaba cubriendo con horas extraordinarias por parte de los profesionales».

La ausencia de bomberos a pesar de tener las plazas cubiertas, que fue el principal argumento utilizado por el Partido Popular, se debe a que «los Bomberos se mueven mucho, cogen la plaza y después aprueban el examen y se desplazan a otros lugares, entonces lo tenemos que cubrir de algún modo», como explican desde la Diputación.

El problema de la nave de Villacedré

Además, otro de los temas consultados fue el relacionado con la nave del Sepeis de Villacedré, después de que el PP denunciara este mismo año que dicha ubicación está alquilada sin el arrendamiento pertinente y preguntara en el Pleno si la Diputación seguirá «manteniendo esta alegalidad o buscará una nueva localización».

Ante esto, la Diputación, a expensas de obtener mayor información sobre el tema, reconoció que «seguimos intentando solucionar el problema, pero, como tantos otros contratos, se nos quedan desiertos».