Reunión entre los responsables.

Los bomberos de la Diputación de León quieren adherirse al consorcio nacional

Nació en 2006 y cuenta con 27 entidades adheridas

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:28

La Diputación de León, como responsable de la gestión del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), ha iniciado las gestiones para su adhesión a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbé).

El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, el vicepresidente y diputado de Protección Civil y Sepsis, Luis Alberto Arias, y el jefe del servicio, Julián Alcalá, han mantenido una reunión con el gerente de Conbé, José Antonio Ramírez García, en la que han podido conocer las ventajas de formar parte de esta asociación cuyos objetivos son promover la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos de prevención, extinción de incendios y salvamento y prestar servicios especializados y de apoyo a los asociados.

También se busca fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y divulgar la importancia de la prevención, la autoprotección, así como los servicios y actividades desarrollados por los asociados. Conbé nació en 2006 y actualmente la integran 27 entidades.

