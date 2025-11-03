leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los bomberos que superaron la última oposición de la Diputación comienzan su formación

El curso, en el que se impartirán diferentes materias de manera teórica y práctica, ha arrancado este lunes en San Cayetano y se desarrollará hasta la segunda semana de diciembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

Los bomberos que superaron la última oposición convocada por la Diputación de León han comenzado su formación este lunes en las instalaciones de la institución provincial en San Cayetano. En el inicio de las clases han estado presentes el vicepresidente y diputado de Protección Civil y SEPEIS, Luis Alberto Arias, y el jefe del servicio, Julián Alcalá, que han dado la bienvenida y felicitado a los nuevos bomberos por haber obtenido una de las 25 plazas convocadas.

El curso, que tendrá una duración de más de 200 horas, se desarrollará hasta la segunda semana del mes de diciembre y en él se impartirán diferentes materias de manera teórica y práctica con el objetivo de que los participantes estén preparados para su incorporación a sus puestos de trabajo.

En una de las semanas de la formación los alumnos acudirán a un centro específico ubicado fuera de León. Además, algunas de las prácticas, como las encaminadas a prepararlos para intervenciones acuáticas, se desarrollarán en escenarios en el exterior ubicados en diferentes puntos de la provincia.

Contenidos

Entre los contenidos que se impartirán destacan los relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos, el aprendizaje de técnicas de apoyo psicológico, de salvamento en altura, para el rescate acuático y de personas accidentadas en medios de transporte, para el apuntalamiento en emergencias, para el manejo de mercancías peligrosas, para la apertura de puertas y la actuación en ascensores o escaleras mecánicas, en plataformas elevadoras o para el rescate de animales, entre otros.

Actualmente integran la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León 40 bomberos, 20 cabos, un jefe de servicio y un suboficial, todos ellos funcionarios, a los que se sumarán los 25 profesionales que han aprobado la última oposición convocada y que este lunes han iniciado el curso de formación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me han matado vacas a tiros y me amenazan de muerte porque quieren que venda y me marche»
  2. 2 Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  3. 3 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  4. 4 Mapa de los atropellos en León: La Lastra y La Chantría superan al centro en siniestralidad peatonal
  5. 5 «He pasado por cinco países en ocho años y no conozco a nadie que no le guste la cecina»
  6. 6 Los bomberos de León actúan: sofocan un incendio en un pueblo y retiran un nido de avispa velutina
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8 Herida una ciclista que chocó con la puerta de un coche que se abrió justo a su paso
  9. 9 Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis
  10. 10 Un detenido en León tras caer una banda criminal nacional que estafó 300.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los bomberos que superaron la última oposición de la Diputación comienzan su formación

Los bomberos que superaron la última oposición de la Diputación comienzan su formación