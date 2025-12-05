Las noticias imprescindibles de este viernes 5 de diciembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

1 Nuevo equipo para el Caule: resonancia puntera y proyecto para una unidad de fecundación asistida

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, anunció este viernes que el Complejo Asistencial Universitario de León contará el próximo año con una nueva resonancia magnética de tres teslas (3T) que se suma a la renovación llevada a cabo ya para sustituir otra vieja de 1,5 por una más moderna, «de consumo energético mucho más sostenible y mucho más rápida de producción».

2 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»

El resurgir político de Silvia Clemente, quien fuera uno de los nombres fuertes hasta 2019 del Partido Popular en Castilla y León ocupando cargos de consejera y de presidenta de las Cortes autonómicas hasta 2019, pasa por León. La política apuesta por una nueva marca que bajo las siglas de Nueve Castilla y León quiere ir «a ganar» las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.

3 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás

Una nueva declaración de impacto medioambiental positiva sobre una planta de biogás puede hacer que los ciudadanos de un pueblo de León se movilicen como ya ha ocurrido y sigue haciéndolo en varios casos. En esta ocasión, el lugar afectado está en el término municipal de Cistierna, en el polígono industrial de Vidanes.

4 Las obras en la antigua Azucarera de Santa Elvira se prorrogan hasta junio de 2026

Las obras de retirada de los arriostramientos y consolidación de la estructura de la antigua Azucarera de Santa Elvira siguen adelante y lo harán previsiblemente hasta el próximo mes de junio, fecha de prórroga de la ejecución de las obras aprobada en la Junta de Gobierno Local de este viernes 5 de diciembre.

5 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»

Estamos acostumbrados a verla haciéndonos reír y poco nos imaginábamos que parte de esa gracia natural tiene raíces en la provincia de León. La cómica y actriz Yolanda Ramos, una de las artistas más de moda en España en los últimos años y fenómeno televisivo con su papel en la serie de los Javis 'Paquita Salas', resulta que es medio leonesa.

6 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León

El monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, ha sido escenario de uno de los vídeos más inesperados y comentados del canal del joven en los últimos días.

7 Miguel Ángel Revilla, José Antonio Diez y Marta G. Aller, premio Decreta 2025

La periodista y escritora Marta García Aller; el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla Roiz, y el alcalde de León Jose Antonio Diez Díaz, han sido las personalidades destacadas como Premios Decreta del año 2025.

8 Detrás del Teléfono de la Esperanza de León: 60 personas para dar apoyo y «estar ahí»

La figura del voluntario en todas sus facetas y acepciones se pone en valor este 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado y jornada en la que agradecer y respaldar a estas personas que de manera desinteresada prestan una asistencia y apoyo imprescindible para la sociedad y, especialmente, para las personas que más lo necesitan. Ya sea ayudando a nuestros mayores, colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del año o invirtiendo parte del tiempo en acompañar a quienes lo necesitan, el papel de los voluntarios se convierte en un esencial para garantizar el apoyo emocional en nuestra sociedad.

9 Un municipio del alfoz de León saca cinco puestos de trabajo a concurso por oposición

El Bocyl ha publicado la aprobación de un proceso selectivo propuesto por el Ayuntamiento de Villaquilambre por el que el consistorio de este municipio del alfoz de León busca cubrir cinco plazas públicas.

10 Las instituciones leonesas celebran de forma conjunta el 47 aniversario de la Constitución

El Parador de San Marcos de la capital leonesa acogió hoy el acto de celebración del 47 aniversario de la Constitución española, que las instituciones celebraron de forma conjunta, como es habitual. Este año la Subdelegación del Gobierno ejerció de organizadora del evento y su máximo responsable, Héctor Alaiz, recordó que la Carta Magna «recoge todas las sensibilidades de España».