Las obras en la antigua Azucarera de Santa Elvira se prorrogan hasta junio de 2026 El conjunto de edificios en el que se emplazará el Palacio de Congresos está en fase de consolidación para preservar todos los elementos arquitectónicos originales posibles

Viernes, 5 de diciembre 2025

Las obras de retirada de los arriostramientos y consolidación de la estructura de la antigua Azucarera de Santa Elvira siguen adelante y lo harán previsiblemente hasta el próximo mes de junio, fecha de prórroga de la ejecución de las obras aprobada en la Junta de Gobierno Local de este viernes 5 de diciembre.

El Ayuntamiento de León está invirtiendo 4.450.000 euros en la ejecución de esta actuación que permitirá preservar los restos constructivos de la antigua Azucarera de Santa Elvira, conservando y restaurando de este modo los elementos protegidos, las fachadas. Con estas obras, a mayores, el Ayuntamiento de León busca recuperar para la ciudad un nuevo espacio y poner en valor una arquitectura singular del patrimonio industrial de la ciudad y la provincia.

Más acuerdos

También se han adjudicado tres contratos destinados a mejoras en el Auditorio Ciudad de León por un importe de 33.256,72 euros para materiales de iluminación, intercomunicación, microfonía y sonido necesarios y demandados para suplir alguna de las mejoras que se han propuesto, así como reponer las carencias de material en las diferentes áreas. Asimismo, dentro de las adquisiciones contemplan la compra de un piano analógico vertical, dos pianos digitales verticales y tres banquetas. En materia de accesibilidad, se comprarán dos sillas de ruedas de traslado plegables.

Se ha aprobado la adjudicación de dos nuevos camiones recolectores de carga lateral a la empresa FFS Equipos Urbanos S.A. por un importe de casi 700.000 euros. Estos nuevos vehículos se suman a los incorporados en el pasado mes de mayo, tres fregadoras-barredoras y tres camiones en los que se invirtieron 1,8 millones de euros. En total, desde 2019 este servicio ha invertido cinco millones de euros en la renovación de su flota. Actualmente, el Ayuntamiento de León cuenta con nueve vehículos recolectores autocompactadores para contenedores de carga lateral, de los cuales, seis de ellos superan los veinte años de servicio lo que obliga a ir sustituyéndolos a fin de evitar las necesarias paradas de mantenimiento y reparación de averías que se pueden producir en los actuales camiones.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Aquadrive S.L. el contrato menor para realizar diversas reparaciones y mejoras en la piscina climatizada del Salvio Barrioluengo por importe de 8.736,68 euros. La actuación servirá para reparar el canal perimetral de la piscina y la lámina de PVC, el intercambiador de placas de calentamiento, así como renovar los paneles de cloración tanto en la piscina multiusos como la de chapoteo, entre otras reparaciones y sustituciones que se harán en los equipos para garantizar un correcto funcionamiento de la instalación.