Acto institucional del Día de la Constitución en León. Peio García

Las instituciones leonesas celebran de forma conjunta el 47 aniversario de la Constitución

Héctor Alaiz subraya el papel de la ciudadanía a la hora de respaldar «un hito tanto político como social»

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

El Parador de San Marcos de la capital leonesa acogió hoy el acto de celebración del 47 aniversario de la Constitución española, que las instituciones celebraron de forma conjunta, como es habitual. Este año la Subdelegación del Gobierno ejerció de organizadora del evento y su máximo responsable, Héctor Alaiz, recordó que la Carta Magna «recoge todas las sensibilidades de España».

También quiso destacar que su aprobación «fue un hito gracias al trabajo de las Cortes en su momento, pero sobre todo a la ciudadanía española, que en un referéndum donde la participación fue mayoritaria la proclamó. Fue un hito tanto político como social, me gustaría remarcar».

La Constitución, añadió, «define y también vigila los derechos de la población y de todo el mundo en un entorno democrático, donde se defienden las libertades y, sobre todo, la igualdad. Bien es cierto que hoy el marco que nos ampara es un documento vivo y, como tal, pues se puede modelar y remodelar siempre y cuando sea con un consenso político y social y siempre para mejorar las libertades, la igualdad y no dejar nadie atrás», manifestó.

El acto contó, entre otras autoridades y representantes institucionales, con la presencia del alcalde de la capital, José Antonio Diez, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

La habitual conferencia magistral del acto fue impartida por Francisco Manuel Balado Insunza, profesor de Historia Contemporánea de la UNED de Ponferrada, quien bajo el título 'Los parlamentarios leoneses en la legislatura constituyente (1977-1979)' evocó el trabajo, las voces y el compromiso de quienes representaron a León en aquellos meses decisivos en los que se fraguó la Carta Magna.

