Nuevo equipo para el Caule: resonancia puntera y proyecto para una unidad de fecundación asistida La Consejería de Sanidad alcanza los 59 millones de inversión en la provincia en esta legislatura

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, anunció este viernes que el Complejo Asistencial Universitario de León contará el próximo año con una nueva resonancia magnética de tres teslas (3T) que se suma a la renovación llevada a cabo ya para sustituir otra vieja de 1,5 por una más moderna, «de consumo energético mucho más sostenible y mucho más rápida de producción».

«Creo que es necesario en un Hospital como el de León», dijo, y avanzó también que el próximo año se trabajará en la puesta en marcha en este centro asistencial de una unidad de fecundación asistida de las tres que se implantarán en la Comunidad -las otras dos en Burgos y Salamanca-.

También se refirió a la «próxima licitación» de las obras de la Unidad de Reanimación que ya se aprobaron en Consejo de Gobierno; «obra imprescindible para León y que por fin está a punto de que vea la luz», que fechó en las últimas semanas de este año o las primera del próximo «para poder iniciar la obra cuanto antes».

Tecnología para avanzar en la detección del cáncer

Alejandro Vázquez hizo estas manifestaciones antes de visitar hoy el nuevo equipamiento tecnológico del Caule, donde señaló que el complejo asistencial es «quizá el que mayor evolución tecnológica haya tenido en la presente legislatura, en la que cifró las inversiones globales de la Junta en la provincia de León en lo que atañe a la Consejería de Sanidad en 59 millones, de los que 22 corresponden a infraestructuras y el resto, 37, a alta tecnología sanitaria.

«El Hospital de León ha tenido un buen recambio», recalcó y entre las inversiones llevadas a cabo mencionó el PET-TAC, el TAC de tomografía de emisión positrónica, que -remarcó- «es un avance fundamental para el diagnóstico de los pacientes con cáncer y que ha supuesto una inversión próxima a los dos millones y medio de euros y que realmente ha venido a facilitar este diagnóstico en Castilla y León en esta legislatura».

«Hemos pasado de dos PET-TAC que había en el año 2022 a cinco PET-TAC ahora y uno de que se ha puesto nuevo ha sido el del Hospital de León» recordó y aludió también a la sala blanca puesta en marcha con una inversión de un millón «con un ambiente de prácticamente de quirófano para poder preparar las medicaciones y que cuenta con cuatro cabinas internas». El consejero se refirió además a inversiones acometidas en centros de salud, como el de El Ejido en la capital, con siete millones, o los cinco destinados a la remodelación del de Pinilla, en San Andrés del Rabanedo.