Miguel Ángel Revilla, José Antonio Diez y Marta G. Aller, premio Decreta 2025 La Asociación de Amigos de los Decreta reconocen a estas personalidades por «defender el patrimonio histórico, aportar valor a la sociedad y contribuir a la mejora económica y social» de Léon

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:26

La periodista y escritora Marta García Aller; el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla Roiz, y el alcalde de León Jose Antonio Diez Díaz, han sido las personalidades destacadas como Premios Decreta del año 2025.

Este galardón se otorga anualmente por la Asociación de Amigos de los Decreta, colectivo integrado por diversas personalidades del mundo de la Cultura que desde hace nueve años viene organizando la lectura pública de los Decreta de Alfonso IX ante la Real Abadía de San Isidoro de León, y homenajea a personalidades e instituciones que –como los Decreta de 1188- defienden «el patrimonio histórico, aportan valor a la sociedad y contribuyen a la mejora económica y social del territorio».

Marta García Aller

Nació en Madrid, en 1980, donde cursó Humanidades y Periodismo; estudios que completó en la Universidad de Bath, Reino Unido, con un máster sobre Política Europea. Inició sus tareas periodísticas en la Agencia EFE y la BBC. También ha trabajado en El Mundo, Actualidad Económica y El Independiente.

En la actualidad es columnista de El Confidencial y dirige y presenta el podcast Pausa en el que analiza los grandes cambios de la sociedad contemporánea. Marta García Aller colabora diariamente en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero; también participa como analista en programas de televisión (La Sexta y Antena 3).

Ha sido profesora en IE Business School y en ICADE. Y ha publicado cinco libros analizando la evolución social, política y tecnológica de nuestro tiempo. El último es 'Años de Perro'. Ha recibido varios de los premios de periodismo más prestigiosos de España entre los que se encuentra El Salvador de Madariaga.

En su trabajo periodístico, Marta García Aller destaca por su visión crítica y global de la sociedad actual, sin olvidar los enormes desafíos económicos, sociales y demográficos de las provincias del antiguo Reino de León, dentro de un marco institucional incapaz de dar una salida a un problema que lastra el desarrollo y bienestar de buena parte del noroeste peninsular.

Miguel Ángel Revilla

Nació en 1943, en Cantabria. Es economista, profesor y político, y ha ocupado el cargo de presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, que fue núcleo para la creación, dos años más tarde, del Partido Regionalista Cántabro (PRC), siendo elegido Secretario General del mismo. Fue vicepresidente del Gobierno Cántabro, merced a una coalición con el Partido Popular y posteriormente presidente, en coalición con el PSOE.

Con un carácter abierto y un lenguaje llano, Miguel Ángel Revilla ha sido personaje de éxito en los medios televisivos, participando en programas de diversas cadenas, siempre para comentar temas de la actualidad, lo que le hecho ser uno de los políticos más populares del país, así como uno de los que más libros ha publicado en materias de actualidad política y económica.

En sus apariciones privadas y públicas, especialmente a lo largo del último año, no ha dudado en defender los intereses leoneses, clamando contra la desatención institucional y el abandono que sufre León, y reivindicando una autonomía leonesa para luchar contra la crisis política y económica del territorio.

José Antonio Diez Díaz

Nacido en León, en 1968, estudió Ciencias Geológicas en la Universidad de Oviedo y realizó un máster en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. Es Alcalde de León.

Desde las elecciones del 2007, cuando fue elegido concejal en la lista del PSOE, ha estado vinculado a la política municipal. Es titular de la alcaldía leonesa desde 2019, cuando su candidatura, la más votada, recibió el apoyo de los concejales de la Unión del Pueblo Leonés. Ese mismo año el consistorio aprobó una moción pidiendo la autonomía para la Región Leonesa, aplicando el artículo 143 de la Constitución Española.

Durante estos años de actividad política, Jose Antonio Diez se ha consolidado entre las voces que reclaman a nivel español un trato justo para los leoneses, que piden el fin del abandono económico e institucional, así como un autogobierno propio para los leoneses, en paridad con el que disfrutan los demás pueblos de España.

Los Premios Decreta

Desde el año 2022 se vienen otorgando estos premios, para distinguir al final de cada ejercicio a personalidades que han trabajado por la mejora económica y social de la región y que han reclamado un trato más justo a la sociedad leonesa.

Los Decreta de León constituyen el corpus documental que contiene la manifestación más antigua relativa al sistema parlamentario europeo, por lo que hace doce años -el 18 de junio de 2013- fueron incluidos por la UNESCO en la Memoria del Mundo.

Como elemento distintivo para los galardonados por sus labores en favor de la sociedad se encargó a la ceramista Marta Rivera la creación de un trofeo sencillo y evocador; y para ello la artista diseñó una pieza de terracota, inspirada en un león medieval que aparece en un ejemplar numismático del tiempo de Alfonso IX, el monarca que en 1188, por primera vez en la historia, convocó a los ciudadanos a participar en su modelo de gobierno del Reino; un galardón de un material humilde, como aquella sociedad de la Edad Media que fue capaz de aportar al mundo político y jurídico iniciativas de valor universal como los fueros o los Decreta de 1188.