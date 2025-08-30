Las noticias imprescindibles del sábado 30 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 30 de agosto 2025, 21:28

1 Baja a IGR 1 el incendio de Colinas-Fasgar y León controla los focos activos tras 21 días

Las bajas temperaturas, las nubes y la llovizna de la noche han contribuido a frenar el avance de los focos activos en la provincia leonesa que aún mantiene tres incendios en nivel de peligrosidad 1.

2 Las obras de la rotonda del Puente de los Leones llegan a septiembre con mucho por hacer

Desde el Ayuntamiento se había expresado «aprovechar agosto» para provocar los menores problemas en el tráfico pero los trabajos aún no han alcanzado una fase muy avanzada.

3 El Sporting no da lugar a la sorpresa del Abanca Ademar

Los leoneses se mostraron combativos por momentos pero no llegaron al ritmo que impuso el gigante portugués con el paso de los minutos

4 Hospitalizada una mujer después de ser atropellada en un amplio cruce de León capital

Una mujer de unos 70 años habría sido arrollada por un vehículo en la intersección de cuatro céntricas calles en la ciudad.

5 Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes

El hombre fue trasladado al Hospital de León en un UVI móvil.

6 El Obispado necesita 200.000 euros para reparar la iglesia de Arganza: «Si no se arregla se cae»

El alcalde asegura que por parte de la Diócesis de Astorga «el interés es máximo en arreglarla» tras el derrumbe de parte de la cubierta interior hace tres meses pero «hace falta financiación».

7 Un lugar para descansar: «Queremos potenciar el turismo»

Puente de Domingo Flórez abrirá a lo largo del mes de septiembre su nuevo albergue de peregrinos con el objetivo de impulsar el Camino de Invierno y la economía local.

8 Suman cinco patologías al programa de detección precoz de enfermedades congénitas del recién nacido

Castilla y León aprobará la próxima semana el nuevo Programa de Cribado Neonatal de Enfermedades Congénitas en prueba de talón, que permitirá detectar 20 patologías.

9 La Cultural sigue sin encontrarse y se vuelve a ir de vacío

El equipo de Raúl Llona fue dominado por el Sporting desde el inicio del choque y acabó cayendo tras un gol de los rojiblancos en el segundo tiempo.

10 Agricultura lanza una nueva aplicación informática que simplifica el registro de las declaraciones obligatorias de cosecha de uva

La herramienta, que ya está disponible en la campaña de vendimia 2025, reduce la carga administrativa de los viticultores y garantiza el cumplimiento de la normativa.

