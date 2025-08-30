Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes El hombre fue trasladado al Hospital de León en un UVI móvil

León Sábado, 30 de agosto 2025

Un hombre herido tras un accidente de moto en un pueblo de León. El accidente se produjo en el punto kilométrico 2 de la LE-5638 en el término municipal de Gradefes por causas que aún se desconocen.

Tras el accidente el alertante informa al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León de que hay un motorista herido y que se encuentra inconsciente. El suceso tuvo lugar a las 20:25 horas de la tarde del viernes 29 de agosto.

Desde el 112 se da aviso a la Guardia Civil de tráfico y a Sacyl que moviliza una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico que se desplaza a la zona del suceso.

En el lugar, el personal sanitario atiende al motorista de unos 40 años y se activa una UVI móvil que traslada al herido al Hospital de León.