Hospitalizada una mujer después de ser atropellada en un amplio cruce de León capital Una mujer de unos 70 años habría sido arrollada por un vehículo en la intersección de cuatro céntricas calles en la ciudad

Lugar aproximado del atropello en el final de la calle Fuentes y el inicio de Fray Luis de León.

Leonoticias León Sábado, 30 de agosto 2025, 14:35 Comenta Compartir

El cruce de las calles Fuentes, Fray Luis de León, Padre Javier de Valladolid y Máximo Cayón Waldaliso ha sido testigo de un atropello en la mañana del sábado 30 de agosto en León capital.

A las 11:51 la sala del 112 ha recibido aviso de un atropello en a la altura del número 12 de la calle Fuentes, en la amplia intersección de estas cautro vías. Informan que un turismo ha atropellado a una mujer de unos 70 años que se encuentra tirada en el suelo.

Se informa jha informado la Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias sanitarias -Sacyl- para que envíe una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) que atiende y traslada a la víctima al Hospital de León.

Se desconoce la edad exacta de la mujer y su estado clínico.