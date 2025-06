Las noticias imprescindibles del domingo 1 de junio en León

Leonoticias León Domingo, 1 de junio 2025, 19:46 Comenta Compartir

1 Sucesos Un camión se estampa contra la caseta del peaje de la León-Asturias en un espectacular accidente

Era aún de madrugada, sin haber amanecido en este sábado 31 de mayo, cuando en uno de los peajes de la autopista AP-66, entre León y Campomanes, un camión de gran tonelaje se estampaba contra las cabinas de cobro. Se trata de la misma vía que sufrió el argayo hace algunos meses y en la que pronto empezarán los trabajos para devolver la normalidad a la Autopista del Huerna.

2 Indisposición Una persona requiere asistencia sanitaria en un bingo de León

Pasaban unos minutos de las 20:00 horas de este sábado, 31 de mayo, cuando una indisposición obligaba a desplazar una ambulancia con soporte vital básico a un local de juegos del centro de León. Los hechos ocurrían en República Argentina, en el interior del popular bingo Condado, al que también se accede desde la calle Villafranca.

3 Transportes Los primeros leoneses que ya pueden solicitar la tarjeta para viajar gratis en bus

A partir de este 1 de junio, todos los jóvenes menores de 15 años pueden solicitar su tarjeta Buscyl para viajar de manera gratuita en las 2.628 rutas que la Junta de Castilla y León gestiona en toda la Comunidad. Es el primer paso de la implantación de la gratuidad en el transporte que gestiona el gobierno autonómico, y que posibilitará que desde el 1 de julio todos estos menores, con su tarjeta Buscyl < 15 puedan viajar de manera gratuita e ilimitada en estos trayectos.

4 Deportes El Ceuta amarga la fiesta final de la Cultural

Amarga fiesta final para la Cultural. Posiblemente, esta es una eliminatoria de la que nadie se acordará una vez pasen algunas semanas, pero los de Raúl Llona viajaron hasta Ceuta con la ilusión de poder proclamarse campeón de la categoría y se quedaron a las puertas de conseguirlo, tras conseguir una ventaja de dos tantos que desperdició en la segunda mitad para acabar cayendo en el descuento (4-3).

5 Castilla y León Detenida por dañar un coche tras aparcar otra conductora en la plaza que reservaba para su marido

Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado viernes a una mujer en Valladolid como presunta autora de un delito de daños en un vehículo estacionado en la calle. Ocurrió dos días antes, el miércoles, cuando arremetió contra un vehículo después de que su conductora le quitara la plaza que reservaba para aparcar su marido en la calle Eusebio González Suárez de la capital, en el barrio de Parquesol.

6 Leoneses por el mundo Una leonesa en París: «He vivido en tres países y mi futuro está en León»

León tiene talento. Talentos. Son muchos los jóvenes, cada vez más, que se van de la provincia leonesa en busca de una superior formación (académica o profesional) y de una oportunidad laboral. Laura Vega es una de ellas. Su inquietud, curiosidad, esfuerzo y capacidad la llevó a solicitar la Beca ICECYL, ofertada por la Junta de Castilla y León a través de las denominadas 'Becas de Talento de Castilla y León'. Se trata de «un conjunto de prácticas académicas, que alumnos de distintas universidades y Fundaciones Generales de la Comunidad realizan en empresas/entidades», según informa el Gobierno regional en su página web. El resultado, se añade, es «la especialización en un ámbito concreto en base a perfiles muy específicos».

7 Demografía Así han cambiado los municipios de León desde el año 2000: sólo 20 han ganado población

Si un mal tiene León, conocido por todos sus habitantes – y parte de los que no viven en la provincia – es la despoblación. La sangría demográfica en León es notoria, sangrante – valga la redundancia – y sigue siendo, año a año, un elemento de preocupación entre sus gentes. Echando una vista atrás, para observar cómo ha evolucionado esta estadística, se puede atisbar con mayor claridad esa tendencia poblacional. Si en el año 2000 la provincia contaba aún con más de medio millón de habitantes (502.155), en 2024 ya está por debajo de los 450.000 (446.445). Es decir, León tiene 55.710 'paisanos' menos, lo que supone una caída demográfica de más del 11%.

8 Educación Llega la PAU de los cambios: «Nos tienen como conejillos de indias»

Los pasillos del IES Legio VII tienen la vida de cualquier día normal de curso. Se acerca el verano y lo único que cambia es la ropa, más fresca y adaptada a los últimos días de mayo. Solo en las aulas de segundo de Bachillerato se nota cierta paz, poco habitual en otras fechas, y un ritmo más bajo de alumnos. Las clases ya son optativas y solo los más voluntariosos se han acercado a apuntalar sus conocimientos de cara a una PAU que vuelve a traer cambios.

9 Televisión Manuel Turizo se enamora de otra leonesa: «¡En el último segundo!»

Con una voz sensible y elegante, en una canción en la que arrojó puro sentimiento. La magia de Adele se subió al escenario tras la voz de Yara que llevó su talento con 'Love in the dark'. La joven leonesa cumplió su sueño de pisar el escenario de La Voz Kids y se llevó la gran alegría en el último suspiro.

10 Historia visual Tres menores, una espiral de robos y drogas y la muerte de su cuidadora

El sofá de la casa tutelada de Badajoz en la que conviven cuatro menores de entre 14 y 17 años aparece lleno de cuchilladas poco después de que algunos de ellos, uno de 15, otra de 17 y otro más, regresen tras fugarse y ser localizados en Sevilla.