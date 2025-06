Manuel Turizo se enamora de otra leonesa: «¡En el último segundo!»

Rubén Fariñas León Domingo, 1 de junio 2025, 13:24 Comenta Compartir

Con una voz sensible y elegante, en una canción en la que arrojó puro sentimiento. La magia de Adele se subió al escenario tras la voz de Yara que llevó su talento con 'Love in the dark'.

La joven leonesa cumplió su sueño de pisar el escenario de La Voz Kids y se llevó la gran alegría en el último suspiro.

Tras una actuación prácticamente impecable, en la que David Bisbal reconoció lo «bien» que estaba cantando Yara, mientras su madre Nuria la animaba desde el back-stage, hubo que esperar «al último segundo» de la actuación para que el cantante Manuel Turizo diera al pulsador y se girara.

Una emocionada artista no se podía creer que el colombiano quisiera su voz para seguir adelante en el concurso y en un equipo en el que la acompañará otra leonesa como Salma.

La voz y la alegría de Yara

Llara se describía como una chica acostumbrada a los escenarios desde pequeña gracias a su pasión por la danza, aunque en esta ocasión dejó a un lado las zapatillas para coger el micrófono.

Con una voz dulce, afinada y llena de matices, la leonesa acabó por conquistar a un Manuel Turizo que dudó durante parte de la actuación, pero «no podía dejar que se fuera» un talento como el de la joven.

El abrazo entre el coach y la cantante fue el preludio del primer mensaje que el artista dirigió a Llara: «Cantas hermoso. Las cosas que vamos a mejorar, lo vamos a hacer en el programa», invitándola a continuar con su equipo tras el proceso de elección con audiciones a ciegas.