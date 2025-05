El Ceuta amarga la fiesta final de la Cultural

Borja Pérez Sábado, 31 de mayo 2025, 22:07 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

Amarga fiesta final para la Cultural. Posiblemente, esta es una eliminatoria de la que nadie se acordará una vez pasen algunas semanas, pero los de Raúl Llona viajaron hasta Ceuta con la ilusión de poder proclamarse campeón de la categoría y se quedaron a las puertas de conseguirlo, tras conseguir una ventaja de dos tantos que desperdició en la segunda mitad para acabar cayendo en el descuento (4-3).

Ceuta Pedro López; Almenara, Carlos Hernández, Yago Cantero, Redru; Zalazar, Rubén Díez (Cristian, min. 81), Youness; Escudero (Bellotti, min. 73), Aquino (Rodri Ríos, min. 81), Koné 4 - 3 Cultural Amigo; Víctor García, Fornos, Satrústegui (Víctor Ruiz, min. 46), Álvaro; Kevin Presa, Barri (Adri Ruiz, min. 57); Pibe (Calderón, min, 90), Chacón, Samanes (Txus Alba, min. 70); Escobar (Manu Justo, min. 57) Goles 0-1, min. 4, Samanes, 1-1, min. 15, Escudero; 1-2, min. 18, Escobar; 1-3, min. 34, Chacón; 2-3, min. 47, Aquino; 3-3, min. 51, Kuki Zalazar; 4-3, min.90+2, Rodri Ríos.

Árbitro Domínguez Cervantes. Amonestó a Redru por parte del Ceuta y a Álvaro, Txus Alba y Pibe por parte de la Cultural. Expulsó a Adri Ruiz.

Incidencias Estadio Municipal Alfonso Murube. Partido de vuelta de la final de campeones de Primera RFEF.

A diferencia del partido de ida disputado en el Reino de León, donde Raúl Llona optó por brindar minutos a los menos habituales como premio a su participación esta temporada, esta vez volvieron a aparecer en escena las caras más habituales en la gran mayoría de las posiciones a excepción de la portería.

Tras el pasillo realizado por el Ceuta a la Cultural en el Reino, en el Alfonso Murube se intercambiaron los papeles frente a unas gradas sin gran expectación por lo poco que había en juego en esta eliminatoria.

Festival de goles en el inicio

Esto, además de evidenciarse fuera del terreno de juego, también se pudo observar sobre el césped. El conjunto leonés empezó combinando con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo y, a pesar de la presión alta impuesta por el Ceuta, los de Llona conseguían encontrar en todo momento al jugador libre para avanzar hacia la meta local.

No necesitó más de cuatro minutos el campeón del grupo I para asestar el primer golpe a través de Samanes, que recibió el balón en la frontal y mandó un disparo potente directo al fondo de la red. Se veía a un cuadro culturalista con mayor ímpetu por llevar la iniciativa, aunque el conjunto ceutí no renunció a las transiciones rápidas tras recuperar el balón.

Los ataques se estaban imponiendo claramente a las defensas y eso se tradujo en un auténtico festival goleador sobre el Alfonso Murube. Escudero empató la contienda con un gran disparo al palo largo, pero tres minutos después aparecería Escobar para volver a poner a los leoneses por delante. A pesar de no ser el partido más tenso, tampoco estuvo exento de polémica, pues en la jugada anterior al segundo tanto culturalista, los locales reclamaron una tarjeta roja sobre Satrústegui.

La Cultural se impone en la locura

Como si no existiera el centro del campo en ninguno de los dos equipos, no hubo la más mínima pausa. Tuvo que aparecer Amigo, demostrando su gran nivel, para evitar en varias ocasiones que el Ceuta volviera a empatar. Los ceutíes, muy sólidos en su feudo, no dudaron a la hora de embotellar a la Cultural en campo rival.

Ante esto, el cuadro culturalista optó por su versión más directa al contragolpe y, de nuevo, le funcionó. Con una efectividad prácticamente total, los leoneses consiguieron abrir brecha en el luminoso por medio de Luis Chacón, que destapó el tarro de las esencias para culminar una transición en tres toques y mandar el balón al fondo de las mallas.

A pesar de que era el Ceuta quien más minutos de dominio sumaba, los culturalistas se mostraron mucho más frescos a nivel futbolístico para conseguir llegar al descanso con una renta muy importante.

El Ceuta empata en seis minutos

Si el inicio del partido fue muy destacable en cuanto a los goles, la reanudación tras pasar por vestuarios no se quedó atrás. Con tan solo un minuto de juego, Álvaro trabó a Aquino y el árbitro indicó la pena máxima que acabaría transformando el propio atacante ceutí.

De esta forma, el escenario cambió por completo. Frente a una primera mitad en la que no conseguían encontrarse en ataque, los de José Juan Romero dieron un paso adelante y, espoleados por el tanto conseguido sin apenas colocarse sobre el césped, fueron a por el empate. La Cultural no logró mostrar una gran oposición y Zalazar se unió al festival goleador para poner el empate.

Los de Raúl Llona estaban abatidos y eso, frente a todo un campeón como el Ceuta, no se perdonaba. Incluso ya con la contienda igualada, los locales detectaban los problemas visitantes en salida de balón y siguieron aumentando su presión e insistiendo sobre la meta de Amigo.

Rodri Ríos amarga el final de la Cultural

El paso de los minutos, el calor y el cansancio acumulado frenó las embestidas ceutíes y los culturalistas pudieron respirar a través de la posesión. Sin embargo, ahora faltaba la frescura ofensiva que el equipo leonés había mostrado en el inicio del choque.

El contexto pasó a ser aún peor para la Cultural cuando el árbitro expulsó a Adri Ruiz por una entrada sobre Aquino. A falta de diez minutos, el equipo visitante se quedaba con uno menos, lo que supuso el arreón definitivo del Ceuta.

Aunque les costó generar con un jugador más, el equipo local esperó al descuento para, a través de Rodri Ríos, exjugador de la Cultural, poner el gol definitivo del partido y dejar a los leoneses sin el título de campeones de la categoría. De esta forma, el equipo de Raúl Llona dijo adiós a la temporada con una derrota dolorosa que, sin embargo, no tiene una mayor trascendencia.