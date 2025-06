Una leonesa en París: «He vivido en tres países y mi futuro está en León»

Paula Hernández León Domingo, 1 de junio 2025, 09:18 Comenta Compartir

León tiene talento. Talentos. Son muchos los jóvenes, cada vez más, que se van de la provincia leonesa en busca de una superior formación (académica o profesional) y de una oportunidad laboral. Laura Vega es una de ellas. Su inquietud, curiosidad, esfuerzo y capacidad la llevó a solicitar la Beca ICECYL, ofertada por la Junta de Castilla y León a través de las denominadas 'Becas de Talento de Castilla y León'. Se trata de «un conjunto de prácticas académicas, que alumnos de distintas universidades y Fundaciones Generales de la Comunidad realizan en empresas/entidades», según informa el Gobierno regional en su página web. El resultado, se añade, es «la especialización en un ámbito concreto en base a perfiles muy específicos».

Laura Vega Álvarez, al igual que otros jóvenes de la región, se animó a solicitar ese contrato formativo. Sí, gracias a su jefe (trabajaba en una empresa del Parque Tecnológico de León). «Fue quien me informó de la existencia del Máster», y puesto que su perfil (graduada en Comercio Internacional y en el rango de edad propuesto) «era el que más encajaba, me animó a presentarme», confiesa. Era junio de 2023

De este modo, en los meses de septiembre y octubre de ese año, poco más de tres meses después de la solicitud, comenzó el proceso de selección. que constaba de un examen psicotécnico, las pruebas oral y escrita de idiomas y la entrevista personal. Pero no fue hasta principios de noviembre, cuando salió la resolución y supo que había sido admitida. «El Máster empezó el 23 de noviembre empezó el Máster», asevera la joven. Y quiere que se distinga una cosa: «El programa de Red Exterior del ICECYL no se trata de una beca como tal, sino que es un contrato formativo. Y en un contrato formativo hay una relación laboral reconocida entre el promotor y, este caso, el ICECYL». Dicho está.

De León a París

El programa de Becas de Talento de Castilla y León oferta 19 destinos. Los jóvenes seleccionados pueden «sugerir» uno, y argumentar el por qué quieren ir a esa localización. Es decir, la adecuación al puesto y el trabajo que allí desempeñarán. «En mi caso, París era mi opción número uno en la entrevista, y así lo argumenté», confiesa Vega Álvarez. Pero, entre tantos destinos, ¿por qué la elección parisina, la de nuestro vecino francés? La joven leonesa escogió Francia «porque es el principal destino de las exportaciones de Castilla y León y, por esta razón, uno de los destinos donde más acciones promocionales se llevan a cabo, lo cual era un incentivo muy grande para mí».

Laura Vega se graduó el 10 de mayo de 2024. A finales de ese mes, «las entrevistas». Y el 13 de junio recibió la comunicación oficial de la resolución de los puestos a través de un correo electrónico. «Estaba en casa con mis padres y me llevé una alegría muy grande cuando me enteré de que me habían dado el destino que quería», relata emocionada.

«Representar a Castilla y león ha sido, sin duda, un orgullo y privilegio»

Relata (y valora), asimismo, que «su experiencia como promotora de comercio exterior con el ICECYL en Francia» le ha supuesto «un antes y un después» en su trayectoria, tanto a nivel profesional como personal. «Trabajar en un entorno internacional, en colaboración con empresas españolas y francesas», añade, «me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos tanto durante la carrera como en el máster, al tiempo que «desarrollaba competencias clave, como la comunicación intercultural, la adaptación a distintos entornos y sectores empresariales y la autonomía en la gestión del trabajo diario».

Considera, además, que su estancia le ha facilitado «tener una visión mucho más real y estratégica del proceso de internacionalización, permitiéndole conocer de primera mano las necesidades de las empresas y las oportunidades que ofrece el mercado francés». Reitera, igualmente, que «representar a Castilla y León y acompañar a nuestras empresas en un mercado tan competitivo y exigente como el francés ha sido, sin duda, un orgullo y un privilegio».

«Tenemos una ciudad increíble y con una calidad de vida insuperable»

Laura, al igual que muchos jóvenes, añora su tierra. Y recuerda, porque es una añoranza llena de cariño, esos pequeños detalles que constituían el día a día con sus seres queridos y amigos. Los olores, los colores, los sabores e incluso las 'palabrinas', que hacen que siempre tenga sus raíces presentes. «He vivido en 3 países diferentes (Irlanda, Alemania y Francia), sin contar España, y ninguno de ellos ha conseguido quitarme de la cabeza que mi futuro está en León», manifiesta entusiasmada.

De hecho, la joven leonesa estima que «es necesario trabajar para retener el talento en León e invertir en industria», ya que «es una ciudad increíble y con una calidad de vida insuperable». Concreta: si León »tuviera las mismas oportunidades laborales que otras ciudades españolas, la mayoría de los jóvenes leoneses no nos iríamos nunca». Para Laura, se trata de una cuestión de posibilidades laborales para aquellos que se quieren quedar, pero no les resulta posible debido a la escasa oferta de trabajo. «Estoy segura de que la mayoría de los jóvenes leoneses no nos iríamos nunca», asevera. Y añade que la prueba la tiene en su propio entorno, «en el más cercano»: «se encuentran viviendo fuera porque no les queda otra por motivos laborales, están deseando poder volver a casa».

«Se extraña a la familia»

Laura Vega extraña a su familia, «lo primero», y a sus amigos. Echa de menos los domingos de tapas en el Húmedo y el Romántico. ¿Su recomendación personal? »El Bar Catedral es mi favorito, si me preguntan», confiesa entre risas. Echa de menos, también, los helados de Albany. Y el café pistacho de Pangea, y las patatas de las Torres, y los paseos por la orilla del río. Laura añora las fiestas de León, que para ella son el Come y Calle. Y, asimismo, extraña el mercadillo de San Froilán o coger el coche y escaparse a la montaña en media hora. «Infinidad de cosas, que forman parte de mi rutina en casa y que, hasta que no estás fuera, no aprendes a valorarlas».

Al igual que muchos jóvenes de la Comunidad Autónoma, Laura desarrolla su vida laboral fuera de su tierra, lejos de sus raíces, pero no duda ni un segundo que su futuro pasa por León y regresar a sus orígenes.