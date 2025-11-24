Una niña de León, tercera en un concurso nacional de la Agencia Tributaria La redacción de Valeria Rodríguez, alumna del CEIP Camino del Norte, conquista al jurado

Valeria Rodríguez González, del CEIP Camino del Norte de León, se ha hecho con el tercer premio del concurso de redacción de la Agencia Tributaria, por su trabajo titulado 'Impuestos y más impuestos'.

El trabajo que Valeria presentó al certamen de la Agencia Tributaria se centra en una comida familiar en el que se saca el tema de los impuestos de forma crítica hasta que la situación de algunos miembros les lleva a valorar la importancia de los servicios públicos, todo ello contado de forma muy simple, pero a la vez muy descriptiva.

El galardón le fue entregado por la Directora General de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, en un acto llevado a cabo en la sede de la Delegación Especial de Grandes Contribuyentes, en Madrid, donde los escolares leyeron y presentaron sus trabajos, escogidos entre todos los presentados en todas las delegaciones de la Agencia Tributaria.

Los trabajos seleccionados se publican en el espacio del Programa de Educación Cívico-Tributaria de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Valeria ha sabido transmitir en su redacción las ideas fundamentales de lo que suponen los impuestos para la sociedad y la importancia que tiene el que todos aportemos para que haya unos servicios públicos acordes a lo que nuestra sociedad necesita.

Este concurso, en el que ha participado Valeria, forma parte de una serie de actividades del Programa de Educación Cívico-Tributaria que la Agencia Tributaria lleva desarrollando desde el año 2003 y que prevé intensificar y desarrollar, de acuerdo con su Plan Estratégico.

Un programa que cuenta con la participación de empleados públicos que imparten charlas a alumnos de 5 y 6 de primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. Además, se realizan actividades de formación del profesorado, destinadas a los profesores en activo y actividades en las Facultades de Educación, destinadas a los futuros profesionales de la educación para mostrarles la educación fiscal y las herramientas que la Agencia Tributaria les pone a su alcance para que puedan transmitir los valores de la educación fiscal a sus alumnos.

En los nueve primeros meses del año, 397 formadores de las distintas delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria han impartido más de 2.350 horas de formación a casi 66.000 estudiantes de las etapas escolares.