leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alumna leonesa Valeria con su premio.

Una niña de León, tercera en un concurso nacional de la Agencia Tributaria

La redacción de Valeria Rodríguez, alumna del CEIP Camino del Norte, conquista al jurado

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

Valeria Rodríguez González, del CEIP Camino del Norte de León, se ha hecho con el tercer premio del concurso de redacción de la Agencia Tributaria, por su trabajo titulado 'Impuestos y más impuestos'.

El trabajo que Valeria presentó al certamen de la Agencia Tributaria se centra en una comida familiar en el que se saca el tema de los impuestos de forma crítica hasta que la situación de algunos miembros les lleva a valorar la importancia de los servicios públicos, todo ello contado de forma muy simple, pero a la vez muy descriptiva.

El galardón le fue entregado por la Directora General de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, en un acto llevado a cabo en la sede de la Delegación Especial de Grandes Contribuyentes, en Madrid, donde los escolares leyeron y presentaron sus trabajos, escogidos entre todos los presentados en todas las delegaciones de la Agencia Tributaria.

Los trabajos seleccionados se publican en el espacio del Programa de Educación Cívico-Tributaria de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Valeria ha sabido transmitir en su redacción las ideas fundamentales de lo que suponen los impuestos para la sociedad y la importancia que tiene el que todos aportemos para que haya unos servicios públicos acordes a lo que nuestra sociedad necesita.

Otras noticias en León

León calienta para el eclipse total de sol de 2026, cuando «el día se hará noche»

León calienta para el eclipse total de sol de 2026, cuando «el día se hará noche»

Tiendas falsas, correos y llamadas fraudulentas: las estafas más comunes del Black Friday en León

Tiendas falsas, correos y llamadas fraudulentas: las estafas más comunes del Black Friday en León

Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León

Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León

Este concurso, en el que ha participado Valeria, forma parte de una serie de actividades del Programa de Educación Cívico-Tributaria que la Agencia Tributaria lleva desarrollando desde el año 2003 y que prevé intensificar y desarrollar, de acuerdo con su Plan Estratégico.

Un programa que cuenta con la participación de empleados públicos que imparten charlas a alumnos de 5 y 6 de primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. Además, se realizan actividades de formación del profesorado, destinadas a los profesores en activo y actividades en las Facultades de Educación, destinadas a los futuros profesionales de la educación para mostrarles la educación fiscal y las herramientas que la Agencia Tributaria les pone a su alcance para que puedan transmitir los valores de la educación fiscal a sus alumnos.

En los nueve primeros meses del año, 397 formadores de las distintas delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria han impartido más de 2.350 horas de formación a casi 66.000 estudiantes de las etapas escolares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  2. 2 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  3. 3 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  4. 4 Piden colaboración ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados de España
  5. 5 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
  6. 6 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  7. 7 El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa
  8. 8 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína
  9. 9 El aviso por nieve vuelve a León
  10. 10 Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una niña de León, tercera en un concurso nacional de la Agencia Tributaria

Una niña de León, tercera en un concurso nacional de la Agencia Tributaria