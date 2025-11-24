leonoticias - Noticias de León y provincia

Un eclipse parcial de sol el pasado mes de marzo. Peio García

León calienta para el eclipse total de sol de 2026, cuando «el día de hará noche»

El Albéitar acoge una conferencia del director de una revista especializada en astornomía en León

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:56

León comienza a mirar al cielo ante la inminente llega de un 2026 lleno de eventos astonómicos. Para ir abriendo el apetito, este martes 25 de noviembre, la sala César Ordóñez el Ateneo Cultural El Albéitar de León acoge una conferencia a las 19:30 horas de Xuasús González, director de la revista Leo de la Asociación Leonesa de Astronomía que, bajo el título 'Y el día se hará noche. El eclipse total de sol de 2026' explciará los detalles del próximo evento.

Se tratra de un acto organizado por el foro Argumenta con la colaboración de la Fundación CEPA y la Universidad de León con el que se quiere ir asentando las bases de un eclipse que promete hacer de León un lugar privilegiado de la observación a las estrellas.

España, según informan, es el mejor lugar del mundo para observar el eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto del próximo año, con la caída de la tarde.

Además, León se sitúa en la franja en la que el oscurecimiento total del astro durará más tiempo para quienes observen desde tierra firme, un minuto y cinco segundos, lo que ya atrae a la ciudad y a la provincia a un buen número de caza eclipses y turistas, señalan los promotores y recuerdan que el fenómeno empezará a verse en León a las 19.33, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se espera que la estrella quede oculta entre las 20.28 y las 20.30 horas. El eclipse terminará a las 21.22 horas, señala el IGN.

