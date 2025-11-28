leonoticias - Noticias de León y provincia

Lugar del accidente en León. Google Street View

Una mujer de 30 años, hospitalizada tras un accidente de tráfico en León

El choque entre una furgoneta y un turismo se ha producido sobre un viaducto que salva al río Bernesga en la capital

León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:19

Un día después de producirse un accidente en la avenida Fernández Ladreda en el entorno urbano de León, el 112 ha vuelto a recibir un aviso por otro incidente en esta calle pero ya en la salida de la capital.

En torno a las 14:35 horas se recibía una llamada por un golpe por alcance entre un vehículo comercial y un turismo en el viaducto de la N-120 sobre el río Bernesga.

Se ha trasladado el aviso a la Policía Nacional, la Policía Local de León y Sacyl ya que se informa de que hay una mujer de unos 30 años que habría resultado herida. Emergencias sanitarias envía una ambulancia soporte vital básico que la traslada al Hospital de León.

