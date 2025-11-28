leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Herido un ciclista tras chocar con una furgoneta en León

El suceso se ha producido este viernes en tornos a las 12:44 horas del mediodía

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:17

Un ciclista ha resultado herido este viernes tras chocar contra un furgoneta en la calle Juan Madrazo, a la altura del número 14, en la capital leonesa.

El suceso ha ocurrido en torno a las 12:44 horas del mediodía, cuando el Servicio de Emergencias recibió el aviso. aunque en un principio no parecía haber heridos, posteriormente se ha solicitado asistencia para el hombre de 49 años que circulaba en bicicleta y estaba consciente, cojeando y con un golpe en el codo.

Se dio el aviso a la Policía local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia hasta el lugar para atender al herido.

