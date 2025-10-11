Tesla y otros eléctricos multiplican sus ventas en León Un tercio de los coches de la compañía de Elon Musk vendidos en la provincia se producen en un septiembre en el que uno de cada diez vehículos matriculados han sido 100% eléctricos

Alberto P. Castellanos León Sábado, 11 de octubre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Las ventas de coches eléctricos, aunque el mercado da signos de agotamiento, crecen en León muy por encima de la media autonómica y nacional. Mientras que en Castilla y León han crecido en los nueve primeros meses de 2025 un 107,84 respecto a los de 2024 y en España un 85,73; en nuestra provincia esa subida es del 144,53 por ciento. 313 de los vehículos matriculados en León en lo que va de año son cien por ciento eléctricos.

La marca que a muchos les viene a la cabeza al hablar de este tipo de movilidad es la conocida Tesla del magnate Elon Musk. Tras un inicio de año sin mucho crecimiento, septiembre ha dejado un gran dato para el fabricante estadounidense. Diez de los 33 coches vendidos en León en lo que va de año se han entregado en el pasado mes. Gracias a ello consiguen mejorar los discretos datos que acumulaban hasta agosto y firmar un crecimiento interanual del 57,14 por ciento, muy por debajo de la media global. Un buen dato relativo que mucho tiene que ver con unos modelos chinos, muchos de ellos eléctricos, que copan cada vez más mercado.

En general, el buen dato de septiembre (+56,55 por ciento respecto al mismo mes de 2024) en el mercado de automóviles en León ha permitido que el incremento interanual se sitúe en el 16,44 con casi de 4.000 vehículos matriculados, el ocho por ciento de ellos sin dependencia de los combustibles fósiles para circular.

Un porcentaje muy similar al de todo el país donde este año se ha producido un hecho muy llamativo. Hace no mucho, en 2007, el 71 por ciento de los coches que se vendían en España eran diésel. Hace 18 años la presencia de híbridos y, no digamos, de eléctricos era testimonial pero ahora estos últimos se matriculan más que aquellos que dominaron el mercado durante la primera década de este siglo.

Y es que según se afirma en el 'V Informe sobre Movilidad Eléctrica' por primera vez en España se están vendiendo más coches cien por cien eléctricos que diésel. Los híbridos enchufables (PHEV) también crecen y se posicionan por delante de ambos mientras que los híbridos no enchufables (HEV) se han consolidado como primera opción de compra. En León, por ejemplo, de los 3.973 coches matriculados en lo que va de año, son 1.989 -la mitad- los que cuentan con un motor térmico y otro eléctrico sin necesidad de conectarse a la red.