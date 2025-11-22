Horario y recorrido de la manifestación que pide «respeto» por León Once colectivos secundan la manifestación covocada este domingo 23 de noviembre contra la gestión de los incendios

Once organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales han convocado una manifestación este domingo, 23 de noviembre, en la capital leonesa para protestar por la actuación de la Junta ante los incendios ocurridos este verano en la provincia y para exigir 'Respeto', lema elegido para la protesta.

Sumar, IU, CCOO, Podemos, PSOE y STECyL, entre otras entidades, firman el manifiesto bajo el que se convoca la protesta a través de esta plataforma. «Respeto por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente«, lleva por título el documento bajo el que se recogen los principales motivos de la protesta que arrancará en la plaza de San Marcos a las 12.00 horas.

Los colectivos recuerdan que en los incendios del verano han fallecido cuatro personas, pero además el fuego ha causado grandes daños, con la provincia de León como una de las más afectadas, motivo por el que se ha decidido convocar allí la manifestación para exigir que «nunca vuelvan a repetirse acontecimientos como los vividos este año».

En el manifiesto se critica el «abandono» del medio rural, que consideran «escenario de especulación y de riesgo» en el que se han producido incendios que se «ceban» con las provincias más despobladas, algo que consideran que no es «casualidad».

Recorrido de la manifestación

Asimismo, se recuerda que la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su actuación ante los incendios.

En este sentido, se censura el «tremendo desastre» de gestión e incide en el compromiso «que no ha cumplido» el jefe del Ejecutivo autonómico de llevar a cabo un «extenso diálogo» con todos los sectores para mejorar la prevención de incendios en la provincia , pero además se denuncia en que actualmente se ha despedido al 30 por ciento de la plantilla de los servicios dedicados a esta labor.

La manifestación sale a mediodía en la plaza de San Marcos y recorrerá el centro de León hasta la Catedral. Discurrirá por Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, plaza de Santo Domingo, plaza San Marcelo y calle Ancha.