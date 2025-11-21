Investigadores revelan «daños significativos» en la biodiversidad protegida de León Los incendios forestales de verano afectaron gravemente a la Cordillera Cantábrica como refleja un informe de la Universidad de León

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León acogerá el próximo 27 de noviembre de 2025 la presentación del informe 'Afecciones a la biodiversidad protegida y/o amenazada por los grandes incendios de la Cordillera Cantábrica' que revela «daños significativos en especies como el urogallo cantábrico, el oso, el lobo, la perdiz pardilla y algunas especies de flora endémica como Geranium dolomiticum y genista sanabriensis», según avanza Estrella Alfaro, doctora del área de Botánica de la ULE. El acto incluirá también una mesa redonda para que el público pueda preguntar a los expertos que han participado en la elaboración del informe, así como a otros invitados de la ULE especialistas en biodiversidad.

La presentación correrá a cargo del Grupo de trabajo para la conservación de la Biodiversidad de la Cordillera Cantábrica, integrado por expertos de diferentes instituciones: Estrella Alfaro Saiz y Miguel de Gabriel Hernando, del departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la ULE; José Luis Tellería, del grupo de Biología Evolutiva y de la Conservación de la Universidad de la Universidad Complutense de Madrid; Alberto Fernández Gil, del departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de la Estación Biológica de Doñana – CSIC y Luis Santiago Cano-Alonso, de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Mesa redonda participativa

Posteriormente se desarrollará una mesa redonda participativa, moderada por Esperanza Fernández Martínez, investigadora del departamento de Geología y Geografía de la Universidad de León, en la que participarán los miembros del grupo de trabajo y también los investigadores invitados Ana Belén Fernández-Salegui y Andrés Ordiz, ambos del departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la ULE.

El evento, que tendrá lugar a las 17.00 en el Aula Magna de la FCCBA, busca ofrecer una visión actualizada y rigurosa sobre el impacto de los incendios recientes en los ecosistemas de la Cordillera Cantábrica y promover el debate sobre estrategias de conservación y recuperación.