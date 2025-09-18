Masiva protesta contra la macroplanta de biomasa de Puente Castro: «No queremos engaños ni vendehumos» Centenares de personas completan una marcha reivindicativa desde Puente Castro hasta la plaza de San Marcelo para mostrar su rechazo a este proyecto: «Un juez dirá si esto es legal o un negocio entre Somacyl, el alcalde y el consejero»

Dani González León Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:52 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

El mensaje estaba claro: no a la planta de biomasa. Centenares de leoneses han recorrido este jueves las calles de la capital en una marcha de una hora que partía desde Puente Castro, pasaba por La Lastra y finalizaba en la plaza de San Marcelo para mostrar su rotunda oposición a la instalación de una macroplanta de biomasa en la zona sur de la capital leonesa.

Sonido de silbatos, decenas de pancartas y un lema claro, la oposición a esta planta de biomasa, eran el leitmotiv de esta protesta que tenía dos objetivos principales: el alcalde de León, José Antonio Diez; y el consejero de Medio Ambiente, el también leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

El objetivo de esta concentración, más allá de mostrar su evidente malestar con este proyecto en la zona de Puente Castro, era ser recibidos por el alcalde a los pies del consistorio de San Marcelo: «Venimos aquí porque el alcalde es el máximo responsable y ya que le gusta salir tanto al balcón... esperábamos que lo hiciera también para recibir a sus ciudadanos», expresó Ruth Sanz, portavoz de la plataforma León Sur, organizadora de esta protesta. El alcalde, en cambio, estaba a escasos metros, en el Palacio Conde Luna, en la inauguración del IV Congreso de Empresarias y Directivas del Atlántico.

Se siente engañados

En una plaza de San Marcelo ocupada en un alto porcentaje por los ciudadanos que participaban en esta concentración, se podían leer lemas como 'Biomasa pa' tu casa', 'No más traiciones' o 'Mientras Puente Castro lucha, ¿a quién le crece la hucha?' además de otros no tan originales pero sí contundentes, pidiendo la dimisión de Diez y Suárez-Quiñones.

Ver 22 fotos Centenares de personas se concentraron en la plaza de San Marcelo. DG

«Cuando hay un motivo real e importante, la ciudadanía responde», ha expresado Sanz, que lamentó que el alcalde de León tratase de «engañar» a la ciudadanía y a los vecinos de estos barrios con este proyecto: «Es un insulto que diga que vive al lado. Al lado vive quien estuviera a 100 metros de la planta».

La portavoz ha insistido en el 'no' a este proyecto porque «está comprobado que desprende sustancias nocivas y olores y está en una zona cercana a colegios, escuelas infantiles, vecinos y el Coto Escolar».

Proceso contencioso-administrativo

No se van a parar, señala Ruth Sanz, que adelanta que iniciarán el proceso contencioso-administrativo para detener este proyecto en los tribunales: «Hemos recaudado los 7.500 euros necesarios y lo llevaremos a los juzgados para que se aclare si esto es legal o un negocio entre Somacyl, Quiñones y el alcalde».

Desde esta plataforma piden inversiones para León, pero «las que esta ciudadanía se merece». «Estamos tan venidos abajo por culpa de malos políticos y vendehumos como los que tenemos», afirma, contundente, Sanz, que insiste: «Nuestra provincia no puede quedar para macrovertederos o plantas de este calibre. Merecemos inversiones reales».