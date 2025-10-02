Denuncian el «saqueo» a las cuencas mineras por desviar fondos de Transición Justa a la red de biomasa de León Se trata de un proyecto valorado en 85 millones y que acumula fuerte contestación vecinal en barrios como Puente Castro y La Lastra

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 13:03 Comenta Compartir

El PSOE de León ha cargado duramente contra la decisión de la Junta de Castilla y León de destinar 22,6 millones de euros del Fondo de Transición Justa —un instrumento europeo diseñado para reparar el impacto del cierre de las minas— a la construcción de la red de calor de León, un proyecto valorado en 85 millones y que acumula fuerte contestación vecinal en barrios como Puente Castro y La Lastra.

«El 11,5% de los fondos europeos para toda la provincia se gastarán en una macroplanta que nada tiene que ver con la reindustrialización justa de nuestras comarcas mineras. Mientras en otras provincias se emplean recursos del Feder, aquí se condena a León a perder oportunidades únicas. Esto es un auténtico expolio a unas zonas muy necesitadas», ha denunciado el secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón.

El dirigente socialista ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de «negligencia, opacidad y desprecio absoluto», además de «actuar de espaldas al territorio, con improvisación y absoluta falta de transparencia». «¿Con qué cara van a pisar Mañueco y Quiñones una comarca minera? ¿Cómo piensan explicar a los municipios que sufrieron el cierre de las térmicas que sus fondos se desvían a un proyecto impuesto y rechazado?», ha lanzado el líder leonés.

Cendón ha recordado que Quiñones es el responsable político de Somacyl, entidad pública que actúa como una caja negra al servicio de los intereses del Partido Popular. «Exigimos transparencia total y rendición de cuentas inmediata. Somacyl se ha convertido en un ejemplo de opacidad institucional, un organismo utilizado como instrumento partidista y alejado de su función pública», ha afirmado.

«El problema de Quiñones es que actúa como si él mismo fuera la Administración. Se cree por encima de la ley, del Parlamento y de la ciudadanía. Esa arrogancia política está lastrando a León y sus comarcas», ha criticado el secretario provincial del PSOE.

Cendón habla del «historial de corrupción»

El diputado nacional también ha enlazado esta actuación con el «historial de corrupción» del PP en la Comunidad. «No olvidemos que Castilla y León fue conocida como 'Sicilia y León' por la trama eólica y otras causas de corrupción que ahora, una década después de destaparse, llegan a juicio. Mañueco estuvo en todos esos gobiernos y sigue aplicando el mismo modelo: oscuridad, clientelismo y desprecio por esta tierra», ha recalcado.

Finalmente, Cendón ha exigido que los fondos de Transición Justa se destinen íntegramente a reindustrializar las comarcas mineras y generar empleo estable. «León no necesita más improvisaciones ni megaproyectos que dividen y perjudican al territorio. Lo que necesitamos es inversión, planificación y un operativo de futuro que garantice oportunidades reales para nuestra gente», ha concluido.