León paga más en subvenciones por pasajero que cualquier otro aeropuerto del noroeste Los datos del Portal de contratación de AENA marcan una cantidad de alrededor de dos millones y medio de euros del Ayuntamiento y la Diputación para garantizar la operatividad de unas rutas que han transportado este año a 65.044 viajeros

El aeropuerto de León se ha hecho un hueco en el debate sobre el modelo de ayudas públicas a las aerolíneas en los diferentes puntos del noroeste de España. Según los datos para el ejercicio 2025/26 del Portal de Contratación de AENA, la terminal leonesa destina una cantidad nada desdeñable de 2.423.630 euros anuales, aportados por el Ayuntamiento de León y la Diputación, para garantizar la operatividad de sus rutas.

Esta cifra coloca al aeródromo como el cuarto que más dinero público utiliza para mantener su conectividad de los aeropuertos del noroeste del país, a pesar de ser con diferencia el que menos pasajeros mueve de los seis analizados -Asturias, Santander, A Coruña, León, Santiago y Vigo-.

Incremento insuficiente

Y es que el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de La Virgen del Camino, a pesar de incrementarse, continúa muy por debajo de los niveles de los aeropuertos del entorno. León sumó 65.044 viajeros desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2025, lo que supone un crecimiento de alrededor de un 20% respecto al año anterior.

Sin embargo, a pesar de esta subida, sigue manteniéndose muy lejos del resto de aeropuertos del noroeste. El dato es particularmente llamativo en comparación con otros aeropuertos como el de Vigo, que mueve más pasajeros en un mes que León en todo un año –lleva movilizados 921.629 pasajeros de enero a octubre- y tiene subvenciones por precio de 605.000 euros a Ryanair.

La desproporción aparente en los datos sitúa al aeropuerto leonés en la peor posición del noroeste en la relación entre ayudas públicas y número de viajeros. Aunque aeropuertos como Asturias o Cantabria manejan presupuestos globales de subvenciones más elevados –más de once millones y 9,7 millones respectivamente-, el volumen de tráfico que sostienen es incomparable: 1,7 millones de pasajeros en el caso asturiano y cerca de un millón en el cántabro. En cambio, León, con apenas 65.000 usuarios, destina 2,4 millones exclusivamente a mantener sus escasas rutas estacionales.

Además, en el caso de León, las subvenciones las acapara Air Nostrum, habitual compañía en los vuelos diarios que despegan y aterrizan en la capital. También resulta novedoso frente a otros aeropuertos donde las cuantías se reparten en hasta seis aerolíneas, como es el caso de Santander. Sin embargo, no es León el único caso, sino que, en Vigo, la totalidad de la cifra se destina a Ryanair.

Todo ello, en medio de un momento de pleno debate en torno a la petición incesante de la nuevo terminal de mercancías, que serviría para darle una utilidad mayor a una infraestructura diseñada para un tráfico mayor y permitiría revalorizar un aeropuerto que, hasta el momento, se posiciona como el más costoso en el saldo subvenciones-pasajeros de todo el noroeste del país.