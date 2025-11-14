Los vuelos del invierno desde el Aeropuerto de León Vuelos, fechas y conexiones de Air Nostrum desde La Virgen del Camino para esta Navidad

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:56

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, anuncia un importante refuerzo de su operativa para la campaña de Navidad 2025. Este año, la compañía incrementa en un 24% el número de plazas en sus rutas con Baleares, consolidando su apuesta por la conectividad entre la península y las islas. También se mejora la conectividad en Canarias y Melilla y en otros aeropuertos nacionales.

En Baleares, las rutas que se mantienen activas durante todo el año experimentan crecimientos especialmente notables, como la conexión Alicante-Ibiza, que aumenta su oferta en un 24%; Ibiza-Valencia, que sube un 27%; Menorca-Valencia, que se aproxima a duplicar su capacidad con un 81% más de plazas y Mallorca-Valencia, que incrementa su operativa en un 54%

La programación navideña también contempla refuerzos en rutas estacionales.

León, por su parte, consolida su conexión de los jueves con Son Sant Joan durante todo el año y suma frecuencias extra en Navidad, lo que supone un aumento del 30% en plazas comparado con el año pasado. Los días de la ruta especial serán 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 de diciembre y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de enero.

Mientras que Valladolid incrementa su oferta hacia Mallorca en un 18% respecto a la Navidad anterior, facilitando los desplazamientos durante las fiestas. Los días de operativa serán 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

La operativa internacional también se ve reforzada este año, especialmente en la ruta con Estrasburgo, que contará con vuelos durante todo el mes de diciembre. La ciudad francesa es un destino de muy alta demanda en diciembre por sus famosos mercados navideños que atraen a muchos turistas. Barcelona estará conectada con la capital de Alsacia los martes y sábados, mientras que Madrid ofrecerá vuelos de lunes a sábado, incluyendo refuerzos adicionales los días 1 y 8 de diciembre. Todos estos vuelos se operarán con aviones CRK de 100 plazas, lo que representa un incremento del 76% en la capacidad total respecto al año anterior.

Con estas mejoras, Air Nostrum consolida su liderazgo en la aviación regional española y reafirma su compromiso con los destinos nacionales, ofreciendo la mejor conectividad y servicio a sus pasajeros durante la campaña navideña.